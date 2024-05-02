Ураганный ветер и дожди. Омичей предупредили о надвигающемся шторме

В пятницу, 3 мая, в Омске ожидается заметное похолодание. Ночью температура опустится до нуля градусов, а днем воздух прогреется максимум до +11 градусов. В последний рабочий в городе будет облачно и дождливо. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.