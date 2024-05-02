Ураганный ветер и дожди. Омичей предупредили о надвигающемся шторме

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Главное управление МЧС России по Омской области информирует, что 2 мая в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ночью пройдет умеренный дождь, а днем местами будет небольшой дождь.
По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, скорость ветра в некоторых районах может достигать 15–18 метров в секунду.
Сегодня днем температура поднимется до +12 градусов. В регионе ожидается небольшой дождь, небо будет затянуто облаками, а порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.
В пятницу, 3 мая, в Омске ожидается заметное похолодание. Ночью температура опустится до нуля градусов, а днем воздух прогреется максимум до +11 градусов. В последний рабочий в городе будет облачно и дождливо. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.
В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит от 0 до минус 5 градусов. Днем ожидается потепление до +12 градусов. В течение суток осадков не предвидится.