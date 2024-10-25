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Урал

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Октябрь
В Омске появились новые пятитысячные купюры
Жители Омской области начали получать обновленные купюры 5 000 рублей, которые отличаются усиленной защитой от фальшивомонетничества.
25 октября, 10:14
Сентябрь
До +20! Мощное потепление идет в Омскую область
26 сентября, 07:21
Озвучен неожиданный прогноз погоды на октябрь в Омской области
20 сентября, 05:46
Вторая волна бабьего лета: сентябрь еще подкинет сюрприз омичам
17 сентября, 04:15
До -3! Мощное похолодание и снегопад идут в Омскую область
16 сентября, 05:46
16 омичей стали призерами хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
9 сентября, 12:08
Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце
5 сентября, 06:43
Август
К Омску приближается самый мощный в России дождевой циклон
28 августа, 03:36
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
19 августа, 07:20
Омская область окажется в зоне антициклона с жарой до +29 градусов
16 августа, 16:42
Осень близко. Омскую область ждет неделя мощных дождей и гроз
12 августа, 07:29
Июль
«Газпром нефть» расширила сеть заправок, принимающих карты «ОПТИ 24»
С начала 2024 года количество заправочных комплексов, принимающих топливные карты «ОПТИ 24», увеличилось на 63%: теперь доступны 7 тысяч АЗС в 81 регионе России.
3 июля, 10:22

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