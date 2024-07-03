«Газпром нефть» расширила сеть заправок, принимающих карты «ОПТИ 24»

Наибольшим количеством АЗС, доступных клиентам экосистемы топливных карт, прирос Центральный регион — 650. На Юге, Поволжье и Урале услуги, доступные по топливной карте, теперь оказывают на 500 станций больше в каждом из этих макрорегионов. Замыкают список Сибирь и Дальний Восток — там прием карт «ОПТИ 24» запустили на 350 и 200 новых станциях соответственно.