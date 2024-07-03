«Газпром нефть» расширила сеть заправок, принимающих карты «ОПТИ 24»

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
«Мы постоянно обогащаем наше предложение, привлекая в экосистему „ОПТИ 24“ новых партнеров. Развитие сети приема топливных карт позволяет клиентам выбирать наиболее эффективные маршруты — это экономит время и сокращает излишний пробег автотранспорта», — рассказал Игорь Мощук, директор по работе с коммерческим транспортом «Газпромнефть-Региональные продажи».
Наибольшим количеством АЗС, доступных клиентам экосистемы топливных карт, прирос Центральный регион — 650. На Юге, Поволжье и Урале услуги, доступные по топливной карте, теперь оказывают на 500 станций больше в каждом из этих макрорегионов. Замыкают список Сибирь и Дальний Восток — там прием карт «ОПТИ 24» запустили на 350 и 200 новых станциях соответственно.