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«Газпром нефть» расширила сеть заправок, принимающих карты «ОПТИ 24»

«Газпром нефть» расширила сеть заправок, принимающих карты «ОПТИ 24»

3 июля 2024, 10:22
Фото: Пресс-служба «Газпромнефть-Региональные продажи»
С начала 2024 года количество заправочных комплексов, принимающих топливные карты «ОПТИ 24», увеличилось на 63%: теперь доступны 7 тысяч АЗС в 81 регионе России.
«Мы постоянно обогащаем наше предложение, привлекая в экосистему „ОПТИ 24“ новых партнеров. Развитие сети приема топливных карт позволяет клиентам выбирать наиболее эффективные маршруты — это экономит время и сокращает излишний пробег автотранспорта», — рассказал Игорь Мощук, директор по работе с коммерческим транспортом «Газпромнефть-Региональные продажи».

Наибольшим количеством АЗС, доступных клиентам экосистемы топливных карт, прирос Центральный регион — 650. На Юге, Поволжье и Урале услуги, доступные по топливной карте, теперь оказывают на 500 станций больше в каждом из этих макрорегионов. Замыкают список Сибирь и Дальний Восток — там прием карт «ОПТИ 24» запустили на 350 и 200 новых станциях соответственно.

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#Илья Скобин#Бизнес#Россия#Новости#Дальний Восток#Газпромнефть#Корпоративные клиенты#Топливные карты#Центральный регион#Поволжье#Урал
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