По Омской области ударят сибирские морозы до -32 градусов

Ближайшие две недели в Омской области будет переменчивая погода. По данным сервиса Ventusky, в ночь на 9 декабря в регионе похолодает до -21 градуса, днем — до -17 градусов. До среды, 11 декабря, температура воздуха будет в пределах -10… -14 градусов.