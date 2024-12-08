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Posted 8 декабря, 03:01

Published 8 декабря, 03:01

Modified 8 декабря, 03:01

Updated 8 декабря, 03:01

По Омской области ударят сибирские морозы до -32 градусов

По Омской области ударят сибирские морозы до -32 градусов

8 декабря 2024, 03:01
Фото: 1MI.
Холода принесет антициклон с Урала.

Ближайшие две недели в Омской области будет переменчивая погода. По данным сервиса Ventusky, в ночь на 9 декабря в регионе похолодает до -21 градуса, днем — до -17 градусов. До среды, 11 декабря, температура воздуха будет в пределах -10… -14 градусов.

Сильные морозы, по прогнозу синоптиков, ожидаются с 18 декабря. Столбик термометра окажется в пределах -22 градусов, ночами — до -32.

Фото: Ventusky

Что касается погоды на ближайшие три дня: по данным Обь-Иртышского УГМС в воскресенье, 8 декабря, днем ожидается -12… -17 градусов, слабый снег и изморозь. В ночь на понедельник, 9 декабря, похолодает до -23… -28, днем — до -18.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Температура#Прогноз#Синоптики#Морозы#Изморозь#Антициклон#Урал
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