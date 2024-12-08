По Омской области ударят сибирские морозы до -32 градусов

Posted 8 декабря, 03:01
Published 8 декабря, 03:01
Modified 8 декабря, 03:01
Updated 8 декабря, 03:01
Ближайшие две недели в Омской области будет переменчивая погода. По данным сервиса Ventusky, в ночь на 9 декабря в регионе похолодает до -21 градуса, днем — до -17 градусов. До среды, 11 декабря, температура воздуха будет в пределах -10… -14 градусов.
Сильные морозы, по прогнозу синоптиков, ожидаются с 18 декабря. Столбик термометра окажется в пределах -22 градусов, ночами — до -32.
Что касается погоды на ближайшие три дня: по данным Обь-Иртышского УГМС в воскресенье, 8 декабря, днем ожидается -12… -17 градусов, слабый снег и изморозь. В ночь на понедельник, 9 декабря, похолодает до -23… -28, днем — до -18.