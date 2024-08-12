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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Омичам пообещали сильные дожди и грозы во второй половине августа

Осень близко. Омскую область ждет неделя мощных дождей и гроз

12 августа 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney

Омичам пообещали сильные дожди и грозы во второй половине августа

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие две недели. Регион ждут «температурные качели» и грозовой фронт.

Со второй половины последнего месяца лета в Омскую область придут похолодание, дожди и грозы. По данным сервиса Ventusky, погода в регионе испортится уже с предстоящего четверга.

Синоптики спрогнозировали осадки в период с 15 по 21 августа. Особенно сильные дожди и грозы ожидаются с пятницы по понедельник. Температура воздуха в указанный период ночью не будет подниматься выше +15 градусов, днем обещают +18… +22.

Фото: www.ventusky.com

Самый дождливый день в Омской области будет 17 августа. По прогнозу сервиса, в субботу ожидается выпадение осадков до 5 миллиметров и сильные грозы.

Однако в третьей декаде месяца погода будет переменчивой. По предварительному прогнозу, антициклон с Урала принесет в наш регион потепление до +24 градусов. Оно ожидается с 22 по 25 августа включительно.

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#Ольга Акамова#Погода#Омск#Омская область#Потепление#Новости#Температура#Гроза#Дождь#Осадки#Прогноз#Синоптики#Антициклон#Урал
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