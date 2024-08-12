Осень близко. Омскую область ждет неделя мощных дождей и гроз

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Со второй половины последнего месяца лета в Омскую область придут похолодание, дожди и грозы. По данным сервиса Ventusky, погода в регионе испортится уже с предстоящего четверга.
Синоптики спрогнозировали осадки в период с 15 по 21 августа. Особенно сильные дожди и грозы ожидаются с пятницы по понедельник. Температура воздуха в указанный период ночью не будет подниматься выше +15 градусов, днем обещают +18… +22.
Самый дождливый день в Омской области будет 17 августа. По прогнозу сервиса, в субботу ожидается выпадение осадков до 5 миллиметров и сильные грозы.
Однако в третьей декаде месяца погода будет переменчивой. По предварительному прогнозу, антициклон с Урала принесет в наш регион потепление до +24 градусов. Оно ожидается с 22 по 25 августа включительно.