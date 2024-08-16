Омская область окажется в зоне антициклона из Казахстана с жарой до +29 градусов

Однако похолодание будет недолгим, уже в воскресенье прогнозируют +16, а ко вторнику, 27 августа, температура снова поднимется до +22 градусов. Омская область окажется на периферии антициклона, который движется из Казахстана. В центре антициклона будет жара до +30, но омичам достанется не все тепло.