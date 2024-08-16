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Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Омская область окажется в зоне антициклона из Казахстана с жарой до +29 градусов

Омская область окажется в зоне антициклона из Казахстана с жарой до +29 градусов

16 августа 2024, 16:42
Фото: 1MI
До омичей такое тепло не дойдет, но погоду в конце месяца обещают хорошую.

Погода во второй половине августа готовит жителям Омской области несколько сюрпризов. В регионе ожидаются самый сильный в России дождевой циклон, температурные перепады и грозы. Мы изучили прогноз на сервисе визуализации погоды Ventusky.

По данным синоптиков, с 17 по 25 августа Омскую область ждут дожди. А 18, 19, 22 и 23 августа помимо осадков, будут грозы. Всю следующую рабочую неделю температура воздуха составит +19… +22, а на выходных резко похолодает. В субботу, 24 августа, столбик термометра днем не поднимется выше +11 градусов. Циклон придет в наш регион с Урала.

Однако похолодание будет недолгим, уже в воскресенье прогнозируют +16, а ко вторнику, 27 августа, температура снова поднимется до +22 градусов. Омская область окажется на периферии антициклона, который движется из Казахстана. В центре антициклона будет жара до +30, но омичам достанется не все тепло.

#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Казахстан#Циклон#Дожди#Прогноз#Синоптики#Грозы#Антициклон#Урал
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