В Омске появились новые пятитысячные купюры

Он отметил, что банкноты номиналом 5 000 рублей, выпущенные в 1997 году, уже претерпели изменения в 2010 году, когда их дизайн был модернизирован. Однако с течением времени возникла необходимость в дальнейших усовершенствованиях, чтобы повысить безопасность купюры и защитить ее от подделок.