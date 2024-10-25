В Омске появились новые пятитысячные купюры

Posted 25 октября, 10:14
Published 25 октября, 10:14
Modified 25 октября, 10:16
Updated 25 октября, 10:16
Жители Омской области могут заметить в своих кошельках новые банкноты номиналом 5 000 рублей, выпущенные в 2023 году. Эти обновленные купюры посвящены Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.
На лицевой стороне новой купюры изображена знаменитая стела «Европа — Азия», которая символизирует географическое положение России на границе двух континентов. Оборотная сторона украшена памятником «Сказ об Урале», расположенным в Челябинске, а также стелой «66 параллель», которая находится в Салехарде и указывает на границу Полярного круга.
Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер объяснил, что периодическая замена денежных знаков необходима для борьбы с фальшивомонетничеством, как сообщает сетевое издание Om1.ru.
Он отметил, что банкноты номиналом 5 000 рублей, выпущенные в 1997 году, уже претерпели изменения в 2010 году, когда их дизайн был модернизирован. Однако с течением времени возникла необходимость в дальнейших усовершенствованиях, чтобы повысить безопасность купюры и защитить ее от подделок.
Новые банкноты сохранили привычную цветовую гамму, но получили усиленные меры защиты. Теперь отличить подделку от оригинала можно не только визуально, но и на ощупь, а также при наклоне купюры.
Напомним, что ранее омичам сообщили, где в Сибири учителям платят больше всего. За девять месяцев в Сибирском федеральном округе открыли более 8,2 тысяч вакансий для учителей. Лидером по количеству предложений стала Новосибирская область с 29% вакансий, а Омская область представила лишь 10%.