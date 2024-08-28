На Омск надвигается самый большой в России циклон с ливнями и грозами

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По данным сервиса Ventusky, к Омской области с Урала приближается мощный циклон с ливнями и грозами. Судя по карте, в этот день он будет самым большим в России.
Циклон захватит наш регион с полудня четверга, 29 августа. В это время он сосредоточится больше на северной части области, а уже к трем часам дня накроет и сам Омск. В регионе прогнозируют осадки до 4 миллиметров, а перестанет лить дождь только к девяти часам вечера.
По данным синоптиков, температура в этот день составит до +20 градусов. В последний день лета, 31 августа, омичей ждет похолодание до +13 градусов днем, а в сентябре обещают температурные качели. По предварительному прогнозу, с 1 по 10 сентября будут скачки температуры от +8 до +18 градусов.