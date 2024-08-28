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Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

К Омску приближается самый большой в России циклон с ливнями и грозами

На Омск надвигается самый большой в России циклон с ливнями и грозами

28 августа 2024, 03:36
Фото: 1MI

К Омску приближается самый большой в России циклон с ливнями и грозами

Он придет в наш регион с Урала и охватит большую часть области.

По данным сервиса Ventusky, к Омской области с Урала приближается мощный циклон с ливнями и грозами. Судя по карте, в этот день он будет самым большим в России.

Фото: Ventusky

Циклон захватит наш регион с полудня четверга, 29 августа. В это время он сосредоточится больше на северной части области, а уже к трем часам дня накроет и сам Омск. В регионе прогнозируют осадки до 4 миллиметров, а перестанет лить дождь только к девяти часам вечера.

Фото: Ventusky

По данным синоптиков, температура в этот день составит до +20 градусов. В последний день лета, 31 августа, омичей ждет похолодание до +13 градусов днем, а в сентябре обещают температурные качели. По предварительному прогнозу, с 1 по 10 сентября будут скачки температуры от +8 до +18 градусов.

#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Циклон#Температура#Прогноз#Синоптики#Ливни#Грозы#Область#Урал
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