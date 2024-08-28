На Омск надвигается самый большой в России циклон с ливнями и грозами

Циклон захватит наш регион с полудня четверга, 29 августа. В это время он сосредоточится больше на северной части области, а уже к трем часам дня накроет и сам Омск. В регионе прогнозируют осадки до 4 миллиметров, а перестанет лить дождь только к девяти часам вечера.