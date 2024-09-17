Вторая волна бабьего лета: сентябрь еще подкинет сюрприз омичам

Posted 17 сентября, 04:15
Published 17 сентября, 04:15
Modified 17 сентября, 04:18
Updated 17 сентября, 04:18
Погода приготовила омичам новый сюрприз. Уже на этой неделе в регион придет вторая волна бабьего лета. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, температура начнет расти уже со среды.
С 18 по 23 сентября в Омской области столбик термометра будет в пределах +17… +20 градусов. Все эти дни осадков не ожидается, будет ясно или облачно с прояснениями. Самым теплым из этих дней станет воскресенье, 22 сентября.
А уже со следующего вторника, 24 сентября, циклон с Урала принесет в наш регион резкое похолодание. До 29 сентября включительно температура воздуха днем будет в пределах +8… +11 градусов. Также 25-го и 26-го числа местами по области ожидается первый снег.
Отметим, что, судя по предварительному прогнозу, в последние дни сентября омичей снова ждет потепление. 30 сентября воздух может прогреться до +17 градусов.