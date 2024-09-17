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Posted 17 сентября, 04:15

Published 17 сентября, 04:15

Modified 17 сентября, 04:18

Updated 17 сентября, 04:18

Синоптики спрогнозировали вторую волну бабьего лета в Омской области

Вторая волна бабьего лета: сентябрь еще подкинет сюрприз омичам

17 сентября 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney

Синоптики спрогнозировали вторую волну бабьего лета в Омской области

Изменения ждут горожан уже на этой неделе.

Погода приготовила омичам новый сюрприз. Уже на этой неделе в регион придет вторая волна бабьего лета. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, температура начнет расти уже со среды.

С 18 по 23 сентября в Омской области столбик термометра будет в пределах +17… +20 градусов. Все эти дни осадков не ожидается, будет ясно или облачно с прояснениями. Самым теплым из этих дней станет воскресенье, 22 сентября.

Фото: Ventusky

А уже со следующего вторника, 24 сентября, циклон с Урала принесет в наш регион резкое похолодание. До 29 сентября включительно температура воздуха днем будет в пределах +8… +11 градусов. Также 25-го и 26-го числа местами по области ожидается первый снег.

Отметим, что, судя по предварительному прогнозу, в последние дни сентября омичей снова ждет потепление. 30 сентября воздух может прогреться до +17 градусов.

До -3! Мощное похолодание и снегопад идут в Омскую область
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Похолодание#Циклон#Температура#Прогноз#Бабье лето#Урал#Сентябрь
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