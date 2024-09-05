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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Антициклон с Урала вернет в Омскую область летнее тепло и солнце

Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце

5 сентября 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney

Антициклон с Урала вернет в Омскую область летнее тепло и солнце

Омичам нужно успеть как следует насладиться теплыми деньками, потому что погода быстро изменится не в лучшую сторону.

Потепление придет в Омскую область уже на следующей неделе. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, хорошую погоду в регион принесет антициклон с Урала уже к понедельнику, 9 сентября. С того же момента прекратятся дожди.

Фото: Ventusky

Так, до воскресенья, 15 сентября, включительно температура воздуха будет держаться в пределах +18… +20 градусов. Облачность обещают несильную. Однако ровно через неделю циклон с северной части страны принесет в Омскую область резкое похолодание. С порывами ветра до 10 м/с начнут поступать холодные воздушные массы и температура воздуха понизится.

16 сентября столбик термометра упадет до +1… +5 градусов. До 18 сентября включительно теплее +7 градусов в регионе не будет.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Потепление#Циклон#Воздух#Температура#Дожди#Ветер#Прогноз#Антициклон#Урал#Облачность
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