Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Потепление придет в Омскую область уже на следующей неделе. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, хорошую погоду в регион принесет антициклон с Урала уже к понедельнику, 9 сентября. С того же момента прекратятся дожди.
Так, до воскресенья, 15 сентября, включительно температура воздуха будет держаться в пределах +18… +20 градусов. Облачность обещают несильную. Однако ровно через неделю циклон с северной части страны принесет в Омскую область резкое похолодание. С порывами ветра до 10 м/с начнут поступать холодные воздушные массы и температура воздуха понизится.
16 сентября столбик термометра упадет до +1… +5 градусов. До 18 сентября включительно теплее +7 градусов в регионе не будет.