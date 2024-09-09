16 омичей стали призерами хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

На хакатоне участники разрабатывали решения по шести кейсам: создавали модель, которая позволит выделять на заданной территории участки с высоким риском возникновения пожаров; создавали алаймента T-lite под агентские кейсы в виде Telegram-бота; создавали систему, которая будет анализировать резюме и предполагать зарплатные ожидания; ИИ-секретаря для совещаний; веб-сервис для генерации презентаций и инфографики на основе загруженного текста с использованием технологий ИИ и решали задачу автоматического предсказания отказов дисков в серверах. В каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место — 300 000 рублей, за второе — 200 000 рублей, за третье — 100 000 рублей. В конкурсе принимали участие жители России старше 14 лет.