16 омичей стали призерами хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».
На хакатоне участники разрабатывали решения по шести кейсам: создавали модель, которая позволит выделять на заданной территории участки с высоким риском возникновения пожаров; создавали алаймента T-lite под агентские кейсы в виде Telegram-бота; создавали систему, которая будет анализировать резюме и предполагать зарплатные ожидания; ИИ-секретаря для совещаний; веб-сервис для генерации презентаций и инфографики на основе загруженного текста с использованием технологий ИИ и решали задачу автоматического предсказания отказов дисков в серверах. В каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место — 300 000 рублей, за второе — 200 000 рублей, за третье — 100 000 рублей. В конкурсе принимали участие жители России старше 14 лет.
На подведении итогов хакатона присутствовали очные участники, организаторы, кейсодержатели, представители правительства Омской области. Торжественная церемония награждения проходила на площадке областного Конгресс-холла во время проведения фестиваля цифровых технологий «ОМ ФЕСТ 2024».
«Я хочу поблагодарить за участие наши омские команды. Правительство региона гордится вами, вы большие молодцы. За Уралом еще нет такой площадки, которая бы объединила ИТ-сообщество и мы с Губернатором обсуждаем проведение цифровых фестивалей и хакатонов в Омске, в Сибирском федеральном округе ежегодно», — обратился к участникам и гостям хакатона Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.
На хакатон зарегистрировалось более 1700 участников со всей России. На старт вышли 180 команд, в том числе более 150 участников присутствовали очно на площадке.
«Мы впервые проводили наш хакатон в Омске и до финальных защит дошли 89 команд — это 50% от количества участников на старте. Кейсы были очень сложными, но несмотря на это команды боролись до конца. Я поздравляю всех участников сибирского хакатона, это был настоящий вызов, и вы с ним справились!» — сказала на церемонии награждения руководитель цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.
Компания ООО «Сила» предлагала решить задачу автоматического предсказания отказов дисков в серверах. Третье место в кейсе заняла команда из Омской области GPT enjoyers: Константин Плаксин, Данил Шинковой, Алексей Горшенин, Алексей Король и Евгений Франчук.
В кейсе Департамента строительства города Москвы было необходимо создать веб-сервис для генерации презентаций и инфографики на основе загруженного текста с использованием технологий искусственного интеллекта. Второе место заняла команда «Адера» из Омской области: Андрей Быков, Михаил Цвиркунов, Галина Солодкая, Роман Соколов, Иван Исаченко.
Компания «В продакшен» предлагала создать систему, которая будет анализировать резюме и предполагать зарплатные ожидания соискателей, второе место также заняла команда из Омской области Toxic Pandas: Алексей Знаев, Никита Зотов, Иван Бугаенко, Александр Малицкий, Андрей Подовинов.
«Это наш третий хакатон. Он был для нас достаточно сложным, потому что задача была с виду простая, но было много подводных камней, и приходилось постоянно сталкиваться с новыми трудностями. Мы выдержали, и я рад, что нам удалось занять второе место в родном городе, с моей любимой командой, с лучшими друзьями. Это для меня очень много значит, так как я очень люблю математику и искусственный интеллект», — рассказал студент 4 курса Омского государственного технического университета Иван Бугаенко.
Т-Банк ставил кейс по созданию алаймента T-lite под агентские кейсы в виде Telegram-бота. Первое место заняла команда FlashTeam. Один из участников — Никита Ильиных, был из Омской области.
«Кейс был сложный и это новая сфера для ИИ и у нас небольшой опыт участия в хакатонах. Мы впервые участвовали в „Цифровом прорыви“ и шли в первую очередь за опытом, но получили даже больше — это невероятно», — рассказал участник команды FlashTeam Никита Ильиных.
Также среди очных участников организаторы разыграли ноутбуки от технологического партнера проекта компании «Сила». Новые ноутбуки получили: Дмитрий Чащин из команды «Микроволновые» и команда GPT enjoyers из Омской области.
Для участников хакатона прошла образовательная программа: руководитель проекта «Искусственный интеллект» Координационного центра Правительства РФ Егор Орел прочитал лекцию «Что будет после хакатона?», Team Lead, Speech Synthesis из Т-Банка Валерий Болдаков выступил с лекцией «Обзор открытых архитектур синтеза речи: недостатки и преимущества», HR Lead в региональных it-хабах Т-Банка макрорегиона Урал-Сибирь Кристина Самолюк выступила с темой «Сказать на собеседовании правду или то, что они хотят услышать?», Иван Стельмах CPO, Центральный университет прочитал онлайн-лекцию «AI in Context: как AI переходит из статей в бизнес».
Следующий хакатон будет Всероссийским и пройдет с 27 по 29 сентября в Мастерской управления «Сенеж» в г. Солнечногорске Московской области. Окружной хакатон в Северо-Западном федеральном округе состоится с 11 по 13 октября в Санкт-Петербурге. Регистрации открыты на сайте проекта.
Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, профессиональную оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров. Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.
Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», партнеры проекта: Т-Банк, компания ООО «Сила», генеральный информационный партнер проекта — ТАСС.