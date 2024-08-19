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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

В конце августа Омскую область накроет волна мощного тепла

Антициклон из Казахстана. В Омскую область вернется мощное тепло

19 августа 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney

В конце августа Омскую область накроет волна мощного тепла

Погода готовит омичам приятный сюрприз в самом конце лета.

В самом конце августа в Омскую область придет потепление. Его принесет в регион антициклон из Казахстана, в эпицентре которого температура поднимется до +30 градусов. Но до омичей такая жара, впрочем, не дойдет. Однако для конца лета погода будет вполне хорошей.

По данным сервиса Ventusky, до 30 августа в Омской области столбик термометра будет держаться в пределах +17… +22 градусов. В этот же период почти каждый день будет дождливым. Однако в последний день лета антициклон из Казахстана через Урал принесет тепло в наш регион. Так, 31 августа потеплеет до +23 градусов, а 1 сентября — до +24. Местами по области (преимущественно на севере) ожидаются кратковременные дожди.

Напомним, что грядущей ночью, с 19 на 20 августа, специалисты прогнозируют максимальное сближение Земли и ее естественного спутника. Такое явление называется суперлунием, а на астрономическом языке — сизигий — момент, когда центры нашей планеты, Луны и Солнца находятся на одной линии. В этот раз естественный спутник Земли пройдет от нее на расстоянии около 361,9 тысяч километров и приобретет голубой оттенок. Подробнее о том, что это за чудеса будут над головами омичей, читайте в нашем материале.

Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Казахстан#Потепление#Астрономия#Температура#Дождь#Суперлуние#Август#Антициклон#Урал#Сентябрь
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