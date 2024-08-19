Антициклон из Казахстана. В Омскую область вернется мощное тепло

Напомним, что грядущей ночью, с 19 на 20 августа, специалисты прогнозируют максимальное сближение Земли и ее естественного спутника. Такое явление называется суперлунием, а на астрономическом языке — сизигий — момент, когда центры нашей планеты, Луны и Солнца находятся на одной линии. В этот раз естественный спутник Земли пройдет от нее на расстоянии около 361,9 тысяч километров и приобретет голубой оттенок. Подробнее о том, что это за чудеса будут над головами омичей, читайте в нашем материале.