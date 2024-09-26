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Posted 26 сентября, 07:21

Published 26 сентября, 07:21

Modified 26 сентября, 07:23

Updated 26 сентября, 07:23

До +20! Мощное потепление идет в Омскую область

До +20! Мощное потепление идет в Омскую область

26 сентября 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney
Сюрприз от погоды ждет омичей уже с этих выходных.

Антициклон с Урала несет в Омскую область потепление. По данным сервиса Ventusky, в понедельник, 30 сентября, в регионе потеплеет до +20 градусов, а все оставшиеся дни будут температурные качели. Со вторника, 1 октября, по четверг, 3 октября, синоптики обещают +9… +13 градусов. К концу недели немного потеплеет — с пятницы, 4 октября, по воскресенье, 6 октября, температура воздуха составит +14… +16 градусов.

Вся следующая неделя будет без дождей, в основном будет солнечно или облачно с прояснениями. По предварительному прогнозу, столбик термометра в пределах +12… +14 градусов будет держаться и на неделе с 7 октября.

Добавим, что ближайшие дни в регионе будет холодно. 26 и 27 сентября температура днем составит всего +7… +9 градусов. Однако на выходных погода изменится: в субботу и воскресенье потеплеет до +16 градусов.

На этой неделе в Омской области выпадет первый снег, а потом мощно потеплеет
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Потепление#Температура#Прогноз#Синоптики#Октябрь#Урал
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