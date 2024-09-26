До +20! Мощное потепление идет в Омскую область

Антициклон с Урала несет в Омскую область потепление. По данным сервиса Ventusky, в понедельник, 30 сентября, в регионе потеплеет до +20 градусов, а все оставшиеся дни будут температурные качели. Со вторника, 1 октября, по четверг, 3 октября, синоптики обещают +9… +13 градусов. К концу недели немного потеплеет — с пятницы, 4 октября, по воскресенье, 6 октября, температура воздуха составит +14… +16 градусов.