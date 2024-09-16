Солнечная погода в Омской области сменится снегопадом и минусовой температурой

Posted 16 сентября, 05:46
Published 16 сентября, 05:46
Modified 16 сентября, 05:48
Updated 16 сентября, 05:48
Стал известен предварительный прогноз погоды в Омской области до конца сентября. По данным сервиса Ventusky, на этой неделе с 16 по 22 сентября еще будет стабильно комфортная температура, дождей не обещают. Однако к следующему понедельнику, 23 сентября, циклон с Урала принесет в наш регион похолодание.
24 и 25 сентября температура воздуха в Омской области понизится до +8 градусов, а ночью и утром — до -3 градусов. Кроме того, в эти дни местами по региону ожидается первый снег.
Однако с 26 сентября синоптики вновь прогнозируют небольшое потепление — столбик термометра поднимется до +18 градусов. Но в самые последние числа месяца температура снова пойдет на спад.