Солнечная погода в Омской области сменится снегопадом и минусовой температурой

Стал известен предварительный прогноз погоды в Омской области до конца сентября. По данным сервиса Ventusky, на этой неделе с 16 по 22 сентября еще будет стабильно комфортная температура, дождей не обещают. Однако к следующему понедельнику, 23 сентября, циклон с Урала принесет в наш регион похолодание.