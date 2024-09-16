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Posted 16 сентября, 05:46

Published 16 сентября, 05:46

Modified 16 сентября, 05:48

Updated 16 сентября, 05:48

Солнечная погода в Омской области сменится снегопадом и минусовой температурой

Солнечная погода в Омской области сменится снегопадом и минусовой температурой

16 сентября 2024, 05:46
Фото: 1MI
Одевайтесь на работу и учебу теплее: особенно холодно будет по утрам.

Стал известен предварительный прогноз погоды в Омской области до конца сентября. По данным сервиса Ventusky, на этой неделе с 16 по 22 сентября еще будет стабильно комфортная температура, дождей не обещают. Однако к следующему понедельнику, 23 сентября, циклон с Урала принесет в наш регион похолодание.

Фото: Ventusky.

24 и 25 сентября температура воздуха в Омской области понизится до +8 градусов, а ночью и утром — до -3 градусов. Кроме того, в эти дни местами по региону ожидается первый снег.

Однако с 26 сентября синоптики вновь прогнозируют небольшое потепление — столбик термометра поднимется до +18 градусов. Но в самые последние числа месяца температура снова пойдет на спад.

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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Снег#Снегопад#Омская область#Потепление#Циклон#Температура#Прогноз#Синоптики#Урал
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