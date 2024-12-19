Путин заявил о работе по перемещению крупных госкомпаний в регионы

Владимир Путин заявил во время прямой линии, что в России будут работать над перемещением крупного бизнеса в регионы страны. Перевод госкомпаний и госорганов подстегивает развитие регионов, дает толчок их развитию, но процесс сложный. При этом президент РФ подчеркнул, что власти будут обязательно работать над этим вопросом.