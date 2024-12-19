Путин заявил о работе по перемещению крупных госкомпаний в регионы

Posted 19 декабря, 10:40
Published 19 декабря, 10:40
Modified 19 декабря, 10:47
Updated 19 декабря, 10:47
Владимир Путин заявил во время прямой линии, что в России будут работать над перемещением крупного бизнеса в регионы страны. Перевод госкомпаний и госорганов подстегивает развитие регионов, дает толчок их развитию, но процесс сложный. При этом президент РФ подчеркнул, что власти будут обязательно работать над этим вопросом.
«Я считаю, что это очень правильно, некоторые даже федеральные органы переводить в различные центры страны», — заявил глава государства.
Ранее Путин дал федеральному правительству поручение, которое может коснуться многих регионов страны, включая Омскую область. Министры должны были до 1 октября подумать о перемещении в регионы офисов госкомпаний. Особое внимание чиновники должны обратить на регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.
«Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из Москвы в субъекты РФ по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», — говорилось в поручении.
Кроме того, недавно сенатор от Омской области Иван Евстифеев предложил перенести юридическую регистрацию «Почты России» в наш регион. Он рассказал, что для «Почты России» предоставят налоговые льготы и различные меры поддержки