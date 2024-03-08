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Травма на производстве

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2024
Ожоги слесаря, голодная смерть пса и разваленный роддом. Омск в пятницу
8 марта, 14:00
Обдало кипятком. В Омске слесарь получил страшный ожог при работе на теплосетях
8 марта, 08:04
Угодил в дыру. В Омске после падения на стройке скончался 57-летний уборщик
Работодатель отказывался проводить внутреннюю проверку на площадке, так что этот вопрос пришлось решать прокуратуре через суд.
30 января, 05:58
2023
Хотели оправдать обвиняемых. В Омске электрик получил серьезную травму на работе
Омский областной суд отменил оправдательный приговор работникам двух предприятий, которые фигурируют в этой истории.
8 декабря 2023, 05:39
Спрыгнул в котлован. Фирма заплатит 500 тысяч омичу, который травмировался на стройке
Сотрудник ООО «Энергостройкомплекс» пострадал, работая на строительном объекте 29 августа 2022 года.
17 ноября 2023, 03:51
Бастрыкин заинтересовался делом омича, который лишился пальцев во время работы
Председатель СУ СК РФ поручил региональному руководителю управления предоставить доклад о результатах проверки.
23 октября 2023, 09:27
Омский слесарь отсудил у работодателя миллион за серьезную травму на производстве
Мужчина работал с котлом, который изначально был установлен неправильно.
12 октября 2023, 09:47
Омич отсудил у РЖД полмиллиона за получение травмы при чистке вагонов
Получить компенсацию морального вреда мужчине удалось с помощью прокуратуры.
29 августа 2023, 06:50
Дело дошло до суда. На омском «ЗСЖБ № 6» рабочего придавило крышкой люка
Сын и сестра погибшего мужчины добились моральной компенсации через суд.
26 июня 2023, 04:06
В Омске из-за гибели электромонтера завели уголовное дело
Несчастный случай в левобережном троллейбусном депо мог произойти из-за нарушения охраны труда.
20 марта 2023, 07:25
Важно. В Омске начали проверку после получения рабочим ожогов на заводе
В Омске проходит проверка по факту получения рабочим ожогов на производстве.
14 февраля 2023, 11:08
В Омске рабочих завода облило горячим цинком
Видео с инцидентом появилось на одном из форумов.
14 февраля 2023, 06:34
2022
Комиссия назвала причины падения гимнастки в Омском цирке
Татьяна Золотухина выполняла трюк без страховки под куполом омского цирка и сорвалась. Падение квалифицировали как производственную травму.
17 ноября 2022, 08:28
Пролетел 9 этажей. В Омске нашли виновных в гибели строителя
Омская государственная инспекция труда провела расследование жуткой гибели рабочего.
26 августа 2022, 05:55

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