Спрыгнул в котлован. Фирма заплатит 500 тысяч омичу, который травмировался на стройке

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о рассмотрении судом гражданского дела о взыскании компенсации морального вреда работнику, который получил трудовую травму.
Произошло все 29 августа прошлого года. Рабочий фирмы «Энергостройкомплекс» увидел падающие на него доски. После этого он спрыгнул в котлован глубиной 4 метра на залитую бетоном площадку. У мужчины диагностировали двухсторонний многооскольчатый перелом пяточных костей. После травмирования на стройплощадке рабочему пришлось более полугода лечиться в медицинских учреждениях.
В суде признали, что вред здоровью мужчина получил из-за несоблюдения компанией требований трудового законодательства. Теперь ООО «Энергостройкомплекс» должно выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
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