Спрыгнул в котлован. Фирма заплатит 500 тысяч омичу, который травмировался на стройке

Произошло все 29 августа прошлого года. Рабочий фирмы «Энергостройкомплекс» увидел падающие на него доски. После этого он спрыгнул в котлован глубиной 4 метра на залитую бетоном площадку. У мужчины диагностировали двухсторонний многооскольчатый перелом пяточных костей. После травмирования на стройплощадке рабочему пришлось более полугода лечиться в медицинских учреждениях.