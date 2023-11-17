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Спрыгнул в котлован. Фирма заплатит 500 тысяч омичу, который травмировался на стройке

17 ноября 2023, 03:51
Фото: Midjourney
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Омич полгода лечился после серьезного травмирования на стройплощадке

Сотрудник ООО «Энергостройкомплекс» пострадал, работая на строительном объекте 29 августа 2022 года.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о рассмотрении судом гражданского дела о взыскании компенсации морального вреда работнику, который получил трудовую травму.

Произошло все 29 августа прошлого года. Рабочий фирмы «Энергостройкомплекс» увидел падающие на него доски. После этого он спрыгнул в котлован глубиной 4 метра на залитую бетоном площадку. У мужчины диагностировали двухсторонний многооскольчатый перелом пяточных костей. После травмирования на стройплощадке рабочему пришлось более полугода лечиться в медицинских учреждениях.

В суде признали, что вред здоровью мужчина получил из-за несоблюдения компанией требований трудового законодательства. Теперь ООО «Энергостройкомплекс» должно выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Город55 рассказывал об обвинении бизнесмена, по вине которого ребенку оторвало пальцы в квадроцикле. Мужчину осудили, несмотря на то, что он так и не признал вину в случившемся:

Пальцы за 500 тысяч. В Омске судили владельца квадроцикла за серьезную травму ребенка
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#Общество#Происшествия#Стройка#Омск#Прокуратура#Травма#Травма на производстве#Компенсация#Рабочие#Новости#Юлия Истомина
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