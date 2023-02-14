В Омске рабочих завода облило горячим цинком

В Омске рабочего завода облило горячим цинком. Видео с инцидентом появилось на одном из форумов. На записи видно, что двое рабочих стоят рядом с ванной с раскаленной жидкостью. В какой-то момент в емкость падает металлическая конструкция, и рабочих обдает брызгами расплавленного металла.