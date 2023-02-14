В Омске рабочих завода облило горячим цинком

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В Омске рабочего завода облило горячим цинком. Видео с инцидентом появилось на одном из форумов. На записи видно, что двое рабочих стоят рядом с ванной с раскаленной жидкостью. В какой-то момент в емкость падает металлическая конструкция, и рабочих обдает брызгами расплавленного металла.
Стоить заметить, что при горячем цинковании, температура расплавленного металла составляет около 460 °C.
Судя по внешнему виду производственного помещения, можно предположить, что ЧП произошло в цеху омского электромеханического завода.
Чтобы узнать подробности состояния здоровья работников предприятия, Город55 обратился за комментарием в региональный минздрав. Оперативный комментарий получить не удалось.
Обновлено: по данным источника Города55, мужчина получил ожог руки. Госпитализация мужчине не потребовалась.