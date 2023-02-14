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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

В Омске рабочих завода облило горячим цинком

14 февраля 2023, 06:34
Фото: yaplakal.com
Скриншот видео
Видео с инцидентом появилось на одном из форумов.

В Омске рабочего завода облило горячим цинком. Видео с инцидентом появилось на одном из форумов. На записи видно, что двое рабочих стоят рядом с ванной с раскаленной жидкостью. В какой-то момент в емкость падает металлическая конструкция, и рабочих обдает брызгами расплавленного металла.

Стоить заметить, что при горячем цинковании, температура расплавленного металла составляет около 460 °C. 

Судя по внешнему виду производственного помещения, можно предположить, что ЧП произошло в цеху омского электромеханического завода. 

Скриншот
Фото: Сайт омского элетромеханического завода

Чтобы узнать подробности состояния здоровья работников предприятия, Город55 обратился за комментарием в региональный минздрав. Оперативный комментарий получить не удалось.

Обновлено: по данным источника Города55, мужчина получил ожог руки. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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#Евгений Игишев#ЧП#Промышленное производство#Травма на производстве#Завод#Происшествия#Омск#Видео
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