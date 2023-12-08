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иллюстрация

Хотели оправдать обвиняемых. В Омске электрик получил серьезную травму на работе

8 декабря 2023, 05:39
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске электрик получил серьезную травму на работе из-за чужой оплошности

Омский областной суд отменил оправдательный приговор работникам двух предприятий, которые фигурируют в этой истории.

В региональной прокуратуре сообщили об отмене оправдательного приговора работникам двух предприятий, которых обвиняли в нарушении правил безопасности на работы. В отношении них было возбуждено уголовное дело, так как один из электриков получил тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Как считает следствие, нарушения были допущены при электромонтажных работах, когда к сети подключались бытовые объекты. Делалось это через комплексную трансформаторную подстанцию. По версии следователей, указанные работники нарушили правила безопасности, из-за чего электрик получил серьезную травму.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области
«Принимая решение об оправдании, суд первой инстанции указал на отсутствие причинно-следственной связи между поручениями, которые были даны электрику, и наступившими последствиями», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства решили оспорить это решение и дело ушло в Омский областной суд. Коллегия апелляционной инстанции по итогу отметила оправдательный приговор. Материалы уголовного дела отправили на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе.

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#Омск#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Травма на производстве#Новости#Оправдательный приговор#Омский областной суд#Тяжкий вред здоровью#Алина Ясинская
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