Хотели оправдать обвиняемых. В Омске электрик получил серьезную травму на работе

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:44
В региональной прокуратуре сообщили об отмене оправдательного приговора работникам двух предприятий, которых обвиняли в нарушении правил безопасности на работы. В отношении них было возбуждено уголовное дело, так как один из электриков получил тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 216 УК РФ).
Как считает следствие, нарушения были допущены при электромонтажных работах, когда к сети подключались бытовые объекты. Делалось это через комплексную трансформаторную подстанцию. По версии следователей, указанные работники нарушили правила безопасности, из-за чего электрик получил серьезную травму.
«Принимая решение об оправдании, суд первой инстанции указал на отсутствие причинно-следственной связи между поручениями, которые были даны электрику, и наступившими последствиями», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства решили оспорить это решение и дело ушло в Омский областной суд. Коллегия апелляционной инстанции по итогу отметила оправдательный приговор. Материалы уголовного дела отправили на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе.