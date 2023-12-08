Хотели оправдать обвиняемых. В Омске электрик получил серьезную травму на работе

В региональной прокуратуре сообщили об отмене оправдательного приговора работникам двух предприятий, которых обвиняли в нарушении правил безопасности на работы. В отношении них было возбуждено уголовное дело, так как один из электриков получил тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 216 УК РФ).