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Дело дошло до суда. На омском «ЗСЖБ № 6» рабочего придавило крышкой люка

26 июня 2023, 04:06
Фото: Город55
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На омском «ЗСЖБ № 6» во время разгрузки полувагона умер рабочий

Сын и сестра погибшего мужчины добились моральной компенсации через суд.

В УФССП РФ по Омской области рассказали о том, как судебные приставы помогли семье получить компенсацию морального вреда. Она понадобилась родственникам погибшего на производстве мужчины.

Несчастный случай произошел на завод сборного железобетона № 6. Транспортерщик бетоносмесительного цеха получил смертельное ранение при разгрузке полувагона. На него упала крышка люка. После этого руководство не связывалось с родственниками погибшего рабочего, чтобы как-то поддержать, возместить причиненный моральный вред. Так что сын и сестра погибшего подали иск в суд.

«Утрата отца и брата как близкого человека причинила им значительные нравственные страдания», — отметили в пресс-службе УФССП РФ по Омской области.

Суд частично удовлетворил их требования. С предприятия было решено взыскать по 300 тыс рублей в пользу каждого потерпевшего. Судебный пристав-исполнитель разъяснил представителю предприятия ситуацию, после чего на следующий день АО «Завод сборного железобетона № 6» полностью выплатило назначенную судом сумму.

Ранее Город55 писал о несчастном случае в Калачинске. На асфальтобетонном заводе 51-летний мужчина упал с металлической емкости и получил травмы. Известно, что на предприятии он работал сварщиком. Его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

В Омской области работник завода упал с высоты и получил серьезные травмы
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#Алина Ясинская#Новости#Общество#Омск#Суд#УФССП#Судебные приставы#Смерть на производстве#Травма на производстве#Смерть#Моральный вред#Компенсация морального вреда
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