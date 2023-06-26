Дело дошло до суда. На омском «ЗСЖБ № 6» рабочего придавило крышкой люка

Несчастный случай произошел на завод сборного железобетона № 6. Транспортерщик бетоносмесительного цеха получил смертельное ранение при разгрузке полувагона. На него упала крышка люка. После этого руководство не связывалось с родственниками погибшего рабочего, чтобы как-то поддержать, возместить причиненный моральный вред. Так что сын и сестра погибшего подали иск в суд.