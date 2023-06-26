Дело дошло до суда. На омском «ЗСЖБ № 6» рабочего придавило крышкой люка

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В УФССП РФ по Омской области рассказали о том, как судебные приставы помогли семье получить компенсацию морального вреда. Она понадобилась родственникам погибшего на производстве мужчины.
Несчастный случай произошел на завод сборного железобетона № 6. Транспортерщик бетоносмесительного цеха получил смертельное ранение при разгрузке полувагона. На него упала крышка люка. После этого руководство не связывалось с родственниками погибшего рабочего, чтобы как-то поддержать, возместить причиненный моральный вред. Так что сын и сестра погибшего подали иск в суд.
«Утрата отца и брата как близкого человека причинила им значительные нравственные страдания», — отметили в пресс-службе УФССП РФ по Омской области.
Суд частично удовлетворил их требования. С предприятия было решено взыскать по 300 тыс рублей в пользу каждого потерпевшего. Судебный пристав-исполнитель разъяснил представителю предприятия ситуацию, после чего на следующий день АО «Завод сборного железобетона № 6» полностью выплатило назначенную судом сумму.
Ранее Город55 писал о несчастном случае в Калачинске. На асфальтобетонном заводе 51-летний мужчина упал с металлической емкости и получил травмы. Известно, что на предприятии он работал сварщиком. Его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.