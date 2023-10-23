Бастрыкин заинтересовался делом омича, который лишился пальцев во время работы

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
На телефонную линию Информационного центра СК России обратился сам мужчина. Он попросил о помощи в установлении обстоятельств получения им производственной травмы.
Так, в ноябре 2022 года омич лишился четырех пальцев на левой руке вследствие травмы, которую он получил во время работы в ООО «АС Модуль». В результате мужчина утратил трудоспособность и получил инвалидность, рассказали в информационном центре следственного комитета.
Обстоятельствами происшествия заинтересовался Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Ситуация поставлена на контроль.