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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

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Бастрыкин заинтересовался делом омича, который лишился пальцев во время работы

23 октября 2023, 09:27
Фото: Город55
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Бастрыкин проследит за делом омича, получившего производственную травму

Председатель СУ СК РФ поручил региональному руководителю управления предоставить доклад о результатах проверки.

На телефонную линию Информационного центра СК России обратился сам мужчина. Он попросил о помощи в установлении обстоятельств получения им производственной травмы.

Так, в ноябре 2022 года омич лишился четырех пальцев на левой руке вследствие травмы, которую он получил во время работы в ООО «АС Модуль». В результате мужчина утратил трудоспособность и получил инвалидность, рассказали в информационном центре следственного комитета.

Обстоятельствами происшествия заинтересовался Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Ситуация поставлена на контроль.

Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти 2-летней омички
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#Омск#Следственный комитет#Травма#Травма на производстве#Новости#Травматизм#Александр Бастрыкин#Инвалидность#Инвалид#Следствие#Анастасия Баянова#Следственные органы
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