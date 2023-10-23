Бастрыкин заинтересовался делом омича, который лишился пальцев во время работы

Так, в ноябре 2022 года омич лишился четырех пальцев на левой руке вследствие травмы, которую он получил во время работы в ООО «АС Модуль». В результате мужчина утратил трудоспособность и получил инвалидность, рассказали в информационном центре следственного комитета.