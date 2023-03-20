В Омске из-за гибели электромонтера завели уголовное дело

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что возбуждено уголовное дело о нечастном случае на производстве в троллейбусном депо на ул. 2-й Солнечной. Там 40-летний электромонтер упал с площадки автоподъемника после обрыва провода. Его доставили в больницу, но от полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался.
Трагедия на предприятии МП «Электрический транспорт» произошла 8 марта около 15 часов. По факту гибели работника троллейбусного депо заведено дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда». Сейчас ведется следствие, устанавливают все причины и обстоятельства гибели электромонтера.