В Омске из-за гибели электромонтера завели уголовное дело

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что возбуждено уголовное дело о нечастном случае на производстве в троллейбусном депо на ул. 2-й Солнечной. Там 40-летний электромонтер упал с площадки автоподъемника после обрыва провода. Его доставили в больницу, но от полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался.