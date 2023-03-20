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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Омске из-за гибели электромонтера завели уголовное дело

20 марта 2023, 07:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Несчастный случай в левобережном троллейбусном депо мог произойти из-за нарушения охраны труда.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что возбуждено уголовное дело о нечастном случае на производстве в троллейбусном депо на ул. 2-й Солнечной. Там 40-летний электромонтер упал с площадки автоподъемника после обрыва провода. Его доставили в больницу, но от полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался.

Трагедия на предприятии МП «Электрический транспорт» произошла 8 марта около 15 часов. По факту гибели работника троллейбусного депо заведено дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда». Сейчас ведется следствие, устанавливают все причины и обстоятельства гибели электромонтера.

Рабочий умер во время ремонта троллейбусной сети в Омске
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#Дарья Зыкова#Смерть#СУ СКР Омской области#Электромонтер#Травма на производстве#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Троллейбусное депо
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