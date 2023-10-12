Омский слесарь отсудил у работодателя миллион за серьезную травму на производстве

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В Марьяновском районном суде рассмотрели иск местного жителя. Он подал его к ЖКХ «Лесногорское». Мужчина попытался взыскать с муниципального предприятия компенсацию морального вреда.
В декабре прошлого года он работал слесарем тепловых сетей в котельной № 2 в станции Пикетное (Марьяновский район). В какой-то момент того дня там прогремел взрыв. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Работодатель при этом частично признал вину.
«Основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Аварийная ситуация возникла из-за того, что мастер выдал истцу противоречащее установленным правилам устное распоряжение по остановке процесса горения в топке котла при аварийном отключении электроэнергии», — установили в суде.
Кстати, котел не соответствовал требованиям для отопления социально значимых объектов. Как оказалось, его поставили и использовали с нарушениями безопасности.
Суд по итогу удовлетворил требования потерпевшей стороны и постановил взыскать с компании один млн рублей в качестве компенсации морального вреда слесарю. Пока что решение не вступило в законную силу, так что может быть обжаловано.