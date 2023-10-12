Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

иллюстрация

Омский слесарь отсудил у работодателя миллион за серьезную травму на производстве

12 октября 2023, 09:47
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина работал с котлом, который изначально был установлен неправильно.

В Марьяновском районном суде рассмотрели иск местного жителя. Он подал его к ЖКХ «Лесногорское». Мужчина попытался взыскать с муниципального предприятия компенсацию морального вреда.

В декабре прошлого года он работал слесарем тепловых сетей в котельной № 2 в станции Пикетное (Марьяновский район). В какой-то момент того дня там прогремел взрыв. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Работодатель при этом частично признал вину.

«Основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Аварийная ситуация возникла из-за того, что мастер выдал истцу противоречащее установленным правилам устное распоряжение по остановке процесса горения в топке котла при аварийном отключении электроэнергии», — установили в суде.

Кстати, котел не соответствовал требованиям для отопления социально значимых объектов. Как оказалось, его поставили и использовали с нарушениями безопасности.

Суд по итогу удовлетворил требования потерпевшей стороны и постановил взыскать с компании один млн рублей в качестве компенсации морального вреда слесарю. Пока что решение не вступило в законную силу, так что может быть обжаловано.

В Омской области работник завода упал с высоты и получил серьезные травмы
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Иск#Травма на производстве#Компенсация морального вреда#Новости#Тяжкий вред здоровью#Алина Ясинская
Подпишитесь
Ничего не изменилось. Работы на парковке у падающего дома в Омске так и не начались
Сегодня, 08:45
С пятнами на полосе. У самолета рейса Астана-Омск произошла течь из гидросистемы
Сегодня, 08:52
В омской мэрии раскрыли причину плохого транспортного сообщения с Левым берегом
Сегодня, 06:25
От угроз к делу: в суд поступило заявление о банкротстве омской «Тепловой компании»
Сегодня, 06:11
В Омской области назначили нового митрополита
Сегодня, 03:12
Зарплата до 49 тысяч. В омский Лесхоз требуются главные и ведущие специалисты
Сегодня, 06:17