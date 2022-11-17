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Комиссия назвала причины падения гимнастки в Омском цирке

Сегодня, 08:28
Фото: www.circus-omsk.ru
Татьяна Золотухина выполняла трюк без страховки под куполом омского цирка и сорвалась. Падение квалифицировали как производственную травму.

Пресс-служба Госинспекции труда Омской области сообщила о завершении расследования несчастного случая в цирке.

18 сентября 2022 года во время представления «Цирк Филатовых» на высоте около 4 метров артистка не смогла удержаться за партнера и упала на манеж. В результате падения Татьяна Золотухина получила тяжелые закрытые травмы.

Комиссия по расследованию несчастного случая установила, что причиной несчастного случая стало отсутствие страховки от падения с высоты, а также неудовлетворительная организация работ: недостаточный контроль со стороны руководителей и специалистов, которые должны были организовать защиту коллектива. Комиссия квалифицировала несчастный случай как связанный с производством.

Напомним, момент падения гимнастки попал на видео, с манежа девушку выносили на руках.

Появилось видео с падением гимнастки в омском цирке
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#Цирк#Травма на производстве#Падение с высоты#Гимнастика#Комиссия
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