Комиссия назвала причины падения гимнастки в Омском цирке

Комиссия по расследованию несчастного случая установила, что причиной несчастного случая стало отсутствие страховки от падения с высоты, а также неудовлетворительная организация работ: недостаточный контроль со стороны руководителей и специалистов, которые должны были организовать защиту коллектива. Комиссия квалифицировала несчастный случай как связанный с производством.