Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

иллюстрация

Угодил в дыру. В Омске после падения на стройке скончался 57-летний уборщик

30 января 2024, 05:58
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске 57-летний уборщик свалился с третьего этажа на стройке и скончался

Работодатель отказывался проводить внутреннюю проверку на площадке, так что этот вопрос пришлось решать прокуратуре через суд.

В региональной прокуратуре сообщили о проверке ООО «Сибстрой». На строительной площадке компании в прошлом году произошел несчастный случай.

В мае 2023 года стройфирма заключила гражданско-правовой договор с 57-летним рабочим, который убирал строительный мусор. Проработав месяц, мужчина упал с третьего на второй этаж. Он провалился в отверстие железобетонного перекрытия и получил травмы различной тяжести.

Выжить после падения рабочему не удалось. Он скончался от полученных травм и следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Гибель рабочего на стройплощадке произошла на территории Октябрьского округа. Представители «Сибстроя» до последнего отрицали, что сотрудничали с погибшим. Компания решила не проводить собственное расследование на производстве.

Прокуратура округа обратилась в суд, чтобы признать, что фирма заключала договор с мужчиной. По итогу требования сотрудников надзорного ведомства удовлетворили. Теперь компания обязана расследовать это дело. Семья погибшего после этого сможет получить страховые выплаты, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что в декабре 2023 года стало известно о гибели еще одного рабочего на строительной площадке. Инцидент произошел в городке Нефтяников. Мужчина работал на объекте по улице Красный Путь. Он упал с высоты. Полицейские сообщали Городу55, что по факту случившегося правоохранители организовали проверку.

Разбился насмерть. На стройплощадке в Омске с высоты упал рабочий
Узнать подробнее
#Происшествия#Стройка#Омск#Омская область#Суд#Строительство#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Травма на производстве#Несчастный случай#Смерть#Смерть рабочего#Новости#Проверка прокуратуры#Алина Ясинская#Смерть на производстве
Подпишитесь
Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей
Сегодня, 06:09
Дмитрий Сычев занял пост президента омского ФК «Иртыш»
Сегодня, 04:45
В омском Заксобрании подняли зарплату помощникам депутатов. Сколько им будут платить
Сегодня, 08:59
Осадки уменьшились. Омские синоптики рассказали, каким будет начало февраля
Сегодня, 07:49
С клиентской базой и без конкурентов. В Омской области продают похоронный бизнес
Сегодня, 07:45
Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание
Сегодня, 04:43