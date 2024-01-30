Угодил в дыру. В Омске после падения на стройке скончался 57-летний уборщик

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:03
В региональной прокуратуре сообщили о проверке ООО «Сибстрой». На строительной площадке компании в прошлом году произошел несчастный случай.
В мае 2023 года стройфирма заключила гражданско-правовой договор с 57-летним рабочим, который убирал строительный мусор. Проработав месяц, мужчина упал с третьего на второй этаж. Он провалился в отверстие железобетонного перекрытия и получил травмы различной тяжести.
Выжить после падения рабочему не удалось. Он скончался от полученных травм и следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Гибель рабочего на стройплощадке произошла на территории Октябрьского округа. Представители «Сибстроя» до последнего отрицали, что сотрудничали с погибшим. Компания решила не проводить собственное расследование на производстве.
Прокуратура округа обратилась в суд, чтобы признать, что фирма заключала договор с мужчиной. По итогу требования сотрудников надзорного ведомства удовлетворили. Теперь компания обязана расследовать это дело. Семья погибшего после этого сможет получить страховые выплаты, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что в декабре 2023 года стало известно о гибели еще одного рабочего на строительной площадке. Инцидент произошел в городке Нефтяников. Мужчина работал на объекте по улице Красный Путь. Он упал с высоты. Полицейские сообщали Городу55, что по факту случившегося правоохранители организовали проверку.