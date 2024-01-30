Угодил в дыру. В Омске после падения на стройке скончался 57-летний уборщик

Напомним, что в декабре 2023 года стало известно о гибели еще одного рабочего на строительной площадке. Инцидент произошел в городке Нефтяников. Мужчина работал на объекте по улице Красный Путь. Он упал с высоты. Полицейские сообщали Городу55, что по факту случившегося правоохранители организовали проверку.