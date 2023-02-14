В Омске начали проверку после получения рабочим ожогов на заводе

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Следственные органы проводят доследственную проверку случая на омском заводе, где рабочий получил ожоги на рабочем месте, сообщают СУ СКР по Омской области.
29 января 2023 года утром в 7:00 во время работы в цехе рабочий получил термические ожоги цинком. Отметим, что у 40-летнего рабочего площадь ожогов составила почти 5%. Пострадавшего отпустили домой после осмотра врачом.
«Ответственным лицам будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — уточняют СУ СКР по Омской области.
Ранее Город55 сообщил, что инцидент произошел, предположительно, на Омском электромеханическом заводе. Мужчина получил ожог кисти руки.