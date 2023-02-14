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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Омске начали проверку после получения рабочим ожогов на заводе

14 февраля 2023, 11:08
Фото: Город55
В Омске проходит проверка по факту получения рабочим ожогов на производстве.

Следственные органы проводят доследственную проверку случая на омском заводе, где рабочий получил ожоги на рабочем месте, сообщают СУ СКР по Омской области.

29 января 2023 года утром в 7:00 во время работы в цехе рабочий получил термические ожоги цинком. Отметим, что у 40-летнего рабочего площадь ожогов составила почти 5%. Пострадавшего отпустили домой после осмотра врачом.

«Ответственным лицам будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — уточняют СУ СКР по Омской области.

Ранее Город55 сообщил, что инцидент произошел, предположительно, на Омском электромеханическом заводе. Мужчина получил ожог кисти руки. 

В Омске рабочих завода облило горячим цинком
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#Ксения Карагодина#Омск#Травма на производстве#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Ожоги
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