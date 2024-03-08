Ожоги слесаря, голодная смерть пса и разваленный роддом. Омск в пятницу

Пока неизвестно, кто так жестоко поступил с собакой. Ее по счастливой случайности нашла девушка-волонтер. Однако пес не сразу пошел на контакт с зоозащитниками, а лишь спустя время. Он надеялся, что хозяин вернется за ним, и ждал даже будучи сильно истощенным. История для него закончилась хорошо, теперь животное находится в приюте и ждет, когда его заберут добрые люди.