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Ожоги слесаря, голодная смерть пса и разваленный роддом. Омск в пятницу

8 марта 2024, 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске слесаря кипятком при ремонте на теплосетях

Мужчина получил ожоги первой, второй и третьей степени. Он в составе аварийной бригады АО «Омск РТС» отправился на вызов. Рабочие начали спускаться по лестнице в тепловую камеру, как вдруг слесаря обдало кипятком и паром. В инциденте разбиралась региональная трудовая инспекция. Предприятие хотят привлечь к административной ответственности.

Обдало кипятком. В Омске слесарь получил страшный ожог при работе на теплосетях
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Новость № 2. В Омской области нашли брошенного пса, привязанного к дереву

Пока неизвестно, кто так жестоко поступил с собакой. Ее по счастливой случайности нашла девушка-волонтер. Однако пес не сразу пошел на контакт с зоозащитниками, а лишь спустя время. Он надеялся, что хозяин вернется за ним, и ждал даже будучи сильно истощенным. История для него закончилась хорошо, теперь животное находится в приюте и ждет, когда его заберут добрые люди.

Умер бы от голодной смерти. Омский живодер привязал свою собаку к дереву и ушел
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Новость № 3. В Омске разваливается роддом № 2

Многострадальное медучреждение буквально трещит по швам. Там трескается штукатурка, сломана вентиляция и есть явные проблемы с санитарией и пожарной безопасностью. Региональные прокуратура и Роспотребнадзор выезжали оценивать состояние родильного дома. Главврач обращался к минздраву Омской области, чтобы ведомство предоставило средства на ремонт, но ответа так и не поступило.

Разваливается по частям. В роддоме Омска посыпалась штукатурка и сломалась вентиляция
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Разваливается по частям. В роддоме Омска посыпалась штукатурка и сломалась вентиляция
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