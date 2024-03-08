Ожоги слесаря, голодная смерть пса и разваленный роддом. Омск в пятницу

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Мужчина получил ожоги первой, второй и третьей степени. Он в составе аварийной бригады АО «Омск РТС» отправился на вызов. Рабочие начали спускаться по лестнице в тепловую камеру, как вдруг слесаря обдало кипятком и паром. В инциденте разбиралась региональная трудовая инспекция. Предприятие хотят привлечь к административной ответственности.
Пока неизвестно, кто так жестоко поступил с собакой. Ее по счастливой случайности нашла девушка-волонтер. Однако пес не сразу пошел на контакт с зоозащитниками, а лишь спустя время. Он надеялся, что хозяин вернется за ним, и ждал даже будучи сильно истощенным. История для него закончилась хорошо, теперь животное находится в приюте и ждет, когда его заберут добрые люди.
Многострадальное медучреждение буквально трещит по швам. Там трескается штукатурка, сломана вентиляция и есть явные проблемы с санитарией и пожарной безопасностью. Региональные прокуратура и Роспотребнадзор выезжали оценивать состояние родильного дома. Главврач обращался к минздраву Омской области, чтобы ведомство предоставило средства на ремонт, но ответа так и не поступило.