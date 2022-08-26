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Пролетел 9 этажей. В Омске нашли виновных в гибели строителя

26 августа 05:55
Фото: git55.rostrud.gov.ru

Омская Гострудинспекция назвала виновных в смерти рабочего на стройке апарт-отеля

Омская государственная инспекция труда провела расследование жуткой гибели рабочего.

Трагедия произошла на стройплощадке, где вела работы стройфирма ООО «ФундаментСтрой» 21 июня 2022 года, однако Гострудинспекция узнала о случившемся гораздо позже.

В пресс-службе омской Гострудинспекции сообщили, что расследование вели с участием представителей ГУ-Омского регионального отделения Фонда социального страхования РФ и Федерации омских профсоюзов. Выяснилось, что рабочий выполнял техзадание, но по какой-то причине он сорвался и упал в технический проем. Омич пролетел 9 этажей — с 15 по 6, и после падения скончался на месте.

Проверка показала, что трагедия произошла из-за недостаточного контроля соблюдения требований охраны труда, а работник был допущен к работе на высоте без средств индивидуальной защиты от падения с высоты. Несчастный случай квалифицировали как  связанный с производством.

В итоге виновными в трагедии посчитали производителя работ, ответственного за обеспечение безопасных условий и охраны труда и за соблюдение работником правил охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, а также самого работника, который нарушивший требования инструкции по охране труда.

Работодателя обязали устранить причины несчастного случая, чтобы аналогичная трагедия больше не повторилась. Рассматривается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности, уточнили в ведомстве.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Труд#Работа#Безопасность#Гибель рабочего#Травма на производстве
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