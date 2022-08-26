Пролетел 9 этажей. В Омске нашли виновных в гибели строителя

В пресс-службе омской Гострудинспекции сообщили, что расследование вели с участием представителей ГУ-Омского регионального отделения Фонда социального страхования РФ и Федерации омских профсоюзов. Выяснилось, что рабочий выполнял техзадание, но по какой-то причине он сорвался и упал в технический проем. Омич пролетел 9 этажей — с 15 по 6, и после падения скончался на месте.