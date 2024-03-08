Обдало кипятком. В Омске слесарь получил страшный ожог при работе на теплосетях

В тот день специалисты предприятия выехали по заявке на место аварии и приступили к работе в тепловой камере. В составе бригады также был слесарь. В какой-то момент, когда рабочие спускались туда по лестнице, он сильно ошпарился. Горячая вода и пар привели к термическому ожогу первой, второй и третьей степени.