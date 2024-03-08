Обдало кипятком. В Омске слесарь получил страшный ожог при работе на теплосетях

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Представители государственной трудовой инспекции по Омской области выяснили все детали инцидента, который случился с сотрудником АО «Омск РТС». Происшествие случилось в январе этого года.
В тот день специалисты предприятия выехали по заявке на место аварии и приступили к работе в тепловой камере. В составе бригады также был слесарь. В какой-то момент, когда рабочие спускались туда по лестнице, он сильно ошпарился. Горячая вода и пар привели к термическому ожогу первой, второй и третьей степени.
Трудовая инспекция пришла к выводу, что мужчина получил травму из-за халатного отношения АО «Омск РТС» к организации работ. Если бы руководители подразделений лучше бы смотрели за тем, как идет ремонт, то трагедии, вероятно, можно было бы избежать. В целом в бригаде и на предприятии царила дезорганизация, что послужило причиной инцидента.
Нужно было оценить безопасность работы, поскольку слесарь и другие специалисты выехали на достаточно сложное и опасное задание. Сотрудники трудовой инспекции намерены привлечь АО «Омск РТС» к административной ответственности.