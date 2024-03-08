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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

иллюстрация

Обдало кипятком. В Омске слесарь получил страшный ожог при работе на теплосетях

8 марта 2024, 08:04
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске слесарь получил страшный ожог при работе на теплосетях

Работодателя хотят привлечь к ответственности, поскольку случившееся расценивается как травма на производстве.

Представители государственной трудовой инспекции по Омской области выяснили все детали инцидента, который случился с сотрудником АО «Омск РТС». Происшествие случилось в январе этого года.

В тот день специалисты предприятия выехали по заявке на место аварии и приступили к работе в тепловой камере. В составе бригады также был слесарь. В какой-то момент, когда рабочие спускались туда по лестнице, он сильно ошпарился. Горячая вода и пар привели к термическому ожогу первой, второй и третьей степени.

Фото: трудовая инспекция Омской области

Трудовая инспекция пришла к выводу, что мужчина получил травму из-за халатного отношения АО «Омск РТС» к организации работ. Если бы руководители подразделений лучше бы смотрели за тем, как идет ремонт, то трагедии, вероятно, можно было бы избежать. В целом в бригаде и на предприятии царила дезорганизация, что послужило причиной инцидента.

Нужно было оценить безопасность работы, поскольку слесарь и другие специалисты выехали на достаточно сложное и опасное задание. Сотрудники трудовой инспекции намерены привлечь АО «Омск РТС» к административной ответственности.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Травма на производстве#Ожог#Омск РТС#Работодатель#Алина Ясинская#Трудовая инспекция#Термический ожог
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