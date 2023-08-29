Омич отсудил у РЖД полмиллиона за получение травмы при чистке вагонов

Мужчина работал на путевой машинной станции № 254 — структурного подразделения. Он чистил вагоны, в которых остался щебень, и в какой-то момент упал с высоты при подъеме в полувагон. Представители прокуратуры выяснили, что работодатель не позаботился о безопасности подчиненных, в связи с чем мужчина получил травму.