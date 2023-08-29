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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

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Updated Сегодня, 06:52

иллюстрация

Омич отсудил у РЖД полмиллиона за получение травмы при чистке вагонов

29 августа 2023, 06:50
Фото: Город55
иллюстрация
Получить компенсацию морального вреда мужчине удалось с помощью прокуратуры.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали о том, чем закончилось дело бывшего работника ОАО «РЖД». Он получил травму на производстве и обратился к сотрудникам ведомства.

Мужчина работал на путевой машинной станции № 254 — структурного подразделения. Он чистил вагоны, в которых остался щебень, и в какой-то момент упал с высоты при подъеме в полувагон. Представители прокуратуры выяснили, что работодатель не позаботился о безопасности подчиненных, в связи с чем мужчина получил травму.

Омский транспортный прокурор подал в суд, чтобы взыскать с компании компенсацию причиненного морального вреда в пользу потерпевшего. По итогу ОАО «РЖД» выплатило бывшему сотруднику 500 тыс рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее Город55 писал о 40-летнем мужчине, который сорвался с товарного поезда и упал под один из вагонов. Инцидент произошел в конце весны этого года. Рабочий потерял обе ноги.

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#Происшествия#Омск#Суд#ОАО РЖД#Травма на производстве#Компенсация морального вреда#Новости#Транспортная прокуратура#Алина Ясинская
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