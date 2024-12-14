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Шелест

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2024
Решение нашлось? В Омске на подъезде к мосту у Телецентра заработал светофор
14 декабря, 08:24
Претензий нет: губернатор Хоценко рассказал о работе мэра Омска Шелеста
В последнее время в городе обсуждают слухи о грядущей отставке Сергея Шелеста.
18 июня, 05:18
Сотрудники ГК «Титан» получили награды в честь Дня химика
Церемонию награждения лучших работников предприятий группы компаний провели в омском музее им. М. А. Врубеля.
24 мая, 07:52
Омские дорожники продолжают готовиться к паводку в городе
Мэр города Сергей Шелест на ежедневной основе контролирует работу дорожных служб.
6 марта, 08:30
2023
Срочно. В Омске напротив цирка вспыхнул пятиэтажный дом
15 июля 2023, 19:32
В центре Омска появилась разметка в виде вафельницы. Рассказываем, для чего она нужна
Такую же разметку нанесут на улицах Герцена, Орджоникидзе, Гусарова, Кемеровской
12 июля 2023, 05:49
Омскую гимназию №159 отремонтируют на деньги мецената
До 1 сентября освещение поменяют еще в 10 школах.
29 июня 2023, 09:43
Мэр Омска Сергей Шелест провел заседание городского отделения ЕР
7 июня 2023, 03:54
Мэр Омска Шелест рассказал о ходе реализации проекта «Аллея олимпийских чемпионов»
30 мая 2023, 06:33
На омские пляжи завезли 700 тонн песка перед открытием сезона
С 1 июня в Омске будут работать пять муниципальных пляжей.
19 мая 2023, 07:40
В Омске начали демонтаж «знаменитого» бетонного забора на улице Маршала Жукова
18 мая 2023, 12:06
Мэр Омска Шелест поздравил с профессиональным праздником работников ЖКХ
17 марта 2023, 13:21
2022
Мэр Омска вручил дорожникам ключи от новых тракторов и погрузчиков
Новую технику закупили в этом году.
24 июня 2022, 13:48

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