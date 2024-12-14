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Posted 14 декабря, 08:24

Published 14 декабря, 08:24

Modified 14 декабря, 08:43

Updated 14 декабря, 08:43

В Омске установили светофор на подъезде к ремонтируемому мосту у Телецентра

Решение нашлось? В Омске на подъезде к мосту у Телецентра заработал светофор

14 декабря 2024, 08:24
Фото: 1MI.

В Омске установили светофор на подъезде к ремонтируемому мосту у Телецентра

Специалисты в реальном времени регулируют его работу, адаптируя график сигналов к интенсивности трафика в будние и выходные дни.

В последние две недели центральные магистрали Омска и район Нефтяников испытывают сильную транспортную нагрузку. Утром и вечером уровень пробок стабильно достигает 7–9 баллов. Ситуация обострилась из-за капитального ремонта моста у Телецентра, где частично перекрыто движение. Это стало причиной заторов на Левобережье, проспекте Мира, улицах Заозерной и Красный Путь.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что специалисты продолжают искать способы оптимизации движения в районе моста 60-летия ВЛКСМ. На въезде на мост со стороны улицы Заозерной уже запустили светофор. Эксперты на месте анализируют скорость потока транспорта, чтобы корректировать время работы светофора в зависимости от интенсивности движения в будние и выходные дни.

Фото: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Напомним, губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал проблему во время прямой линии. Он подчеркнул, что ремонт моста был необходимым и давно запланированным мероприятием. Правительство внимательно следит за ситуацией и, в случае необходимости, к концу года может организовать реверсивное движение на данном участке.

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#Диана Рязанцева#Транспорт#Пробки#Ремонт#Омск#Мост#Светофор#Мэр#Губернатор#Шелест#Хоценко
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