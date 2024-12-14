Решение нашлось? В Омске на подъезде к мосту у Телецентра заработал светофор

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что специалисты продолжают искать способы оптимизации движения в районе моста 60-летия ВЛКСМ. На въезде на мост со стороны улицы Заозерной уже запустили светофор. Эксперты на месте анализируют скорость потока транспорта, чтобы корректировать время работы светофора в зависимости от интенсивности движения в будние и выходные дни.