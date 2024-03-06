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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:32

иллюстрация

Омские дорожники продолжают готовиться к паводку в городе

6 марта 2024, 08:30
Фото: Город55
иллюстрация
Мэр города Сергей Шелест на ежедневной основе контролирует работу дорожных служб.

Дорожные службы Омска продолжают заниматься работой для предотвращения паводка. Мэр Сергей Шелест каждый день получает сообщения от «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» о том, как продвигаются данные мероприятия.

Рабочие акцентируют внимание на вывозе снега с возможных мест подтоплений и территорий рядом с ними. Уборка ведется не только в частном секторе, но и на городских дорогах, адреса которых прописаны в специальном списке. Часто это пустыри и поля.

Фото: администрация Омска

Представители «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» также чистят ливневки и дождеприемные колодцы в рамках подготовки к паводку. Так, в ближайшее время они должны выйти работать на развязку Ленинградского моста, улицы 70 лет Октября, Енисейская, Красный Путь и 2-я Береговая. Часть бригад убирает снег с улиц Хабаровская и 10 лет Октября.

Также для борьбы с подтоплениями подготовлено больше 3 тыс тонн песка и больше 270 тонн щебня. Кроме того, дорожники в случае необходимости откачивают талые воды на улицах, где проблема стоит острее всего.

По поручению губернатора и мэра дорожники вывели на уборку Омска максимум техники
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#Город#Омск#Омская область#Паводок#Уборка улиц#Уборка снега#Новости#Уборка зерновых#УДХБ#Шелест#Алина Ясинская
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