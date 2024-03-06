Омские дорожники продолжают готовиться к паводку в городе

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Дорожные службы Омска продолжают заниматься работой для предотвращения паводка. Мэр Сергей Шелест каждый день получает сообщения от «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» о том, как продвигаются данные мероприятия.
Рабочие акцентируют внимание на вывозе снега с возможных мест подтоплений и территорий рядом с ними. Уборка ведется не только в частном секторе, но и на городских дорогах, адреса которых прописаны в специальном списке. Часто это пустыри и поля.
Представители «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» также чистят ливневки и дождеприемные колодцы в рамках подготовки к паводку. Так, в ближайшее время они должны выйти работать на развязку Ленинградского моста, улицы 70 лет Октября, Енисейская, Красный Путь и 2-я Береговая. Часть бригад убирает снег с улиц Хабаровская и 10 лет Октября.
Также для борьбы с подтоплениями подготовлено больше 3 тыс тонн песка и больше 270 тонн щебня. Кроме того, дорожники в случае необходимости откачивают талые воды на улицах, где проблема стоит острее всего.