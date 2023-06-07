Мэр Омска Сергей Шелест провел заседание городского отделения ЕР

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Сегодня, 7 июня, состоялось заседание Омского городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«От регионального отделения, посредством ВКС, присутствовал секретарь Вадим Григорьевич Бережной. Обсудили с однопартийцами итоги 2022 года, определились с задачами на предстоящий период», — рассказала Сергей Шелест.
На заседании обсудили ряд первоочередных вопросов:
Кроме того, поднимались вопросы партийной дисциплины и работы на округах.
Напомним, что недавно «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на линию соприкосновения спецтехнику и средства борьбы с квадрокоптерами, оборудование для управления беспилотниками, транспорт с ремкомплектами и экипировку. Отметим, что ЕР с начала СВО собрала более 7 миллиардов рублей на помощь военнослужащим. А при поддержке «Наша Правда» бойцам в СВО направили около 500 миллионов рублей.