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Мэр Омска Сергей Шелест провел заседание городского отделения ЕР

7 июня 2023, 03:54
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Заседание состоялось сегодня, 7 июня.

Сегодня, 7 июня, состоялось заседание Омского городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«От регионального отделения, посредством ВКС, присутствовал секретарь Вадим Григорьевич Бережной. Обсудили с однопартийцами итоги 2022 года, определились с задачами на предстоящий период», — рассказала Сергей Шелест.

На заседании обсудили ряд первоочередных вопросов:

  1. контроль реализации национальных проектов и проектов Народной программы ЕР;
  2. гуманитарная миссия в свете специальной военной операции;
  3. подготовка к предстоящим губернаторским выборам.

Кроме того, поднимались вопросы партийной дисциплины и работы на округах.

Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Напомним, что недавно «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на линию соприкосновения спецтехнику и средства борьбы с квадрокоптерами, оборудование для управления беспилотниками, транспорт с ремкомплектами и экипировку. Отметим, что ЕР с начала СВО собрала более 7 миллиардов рублей на помощь военнослужащим. А при поддержке «Наша Правда» бойцам в СВО направили около 500 миллионов рублей.

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#Ксения Карагодина#Единая Россия#Партия#Заседание#Мэр Омска#Шелест#Общество#Город#Политика#Новости#Омск#Омская область
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