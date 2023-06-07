Мэр Омска Сергей Шелест провел заседание городского отделения ЕР

Напомним, что недавно «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на линию соприкосновения спецтехнику и средства борьбы с квадрокоптерами, оборудование для управления беспилотниками, транспорт с ремкомплектами и экипировку. Отметим, что ЕР с начала СВО собрала более 7 миллиардов рублей на помощь военнослужащим. А при поддержке «Наша Правда» бойцам в СВО направили около 500 миллионов рублей.