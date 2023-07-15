Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:32

Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:40

Updated Сегодня, 19:40

Изображение материала

В Омске напротив цирка вспыхнул пятиэтажный дом

15 июля 2023, 19:32
Фото: 1MI
Иллюстрация
Площадь пожара составила больше тысячи «квадратов». Из здания эвакуировали 60 человек. Их разместят в ближайшей гимназии.

Сегодня ночью, 16 июля, в Омске на бульваре Победы вспыхнула крыша пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила больше тысячи квадратных метров. На месте работают спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из здания эвакуировали около 60 человек, сотрудники МЧС помогли выбраться из горящего здания трем жильцам. Как сообщили в администрации города, в гимназии №115 экстренно разворачивают пункт временного размещения для жителей дома.

Напомним, 27 июня, на Левобережье на улице Волгоградской также вспыхнула крыша пятиэтажки. Площадь пожара составила 1 800 кв м.

Хроника пожара в доме на Волгоградской в Омске: как это было
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#МЧС#Администрация#Мэрия#Мэрия Омска#Шелест#Омск
Подпишитесь
Срочно. В Омске задержали педофила, напавшего на двух восьмилетних незнакомых девочек
Сегодня, 08:26
Не выходи из комнаты. На выходных в Омской области пройдут сильные дожди с грозой
Сегодня, 07:03
Жалобы подействовали. Спорный киоск у омского «Кристалла» перенесли в другое место
Сегодня, 09:45
2 млн рублей на банкетах. Омский ресторан «Пеликан» получил очередной контракт
Сегодня, 11:01
Шок. В одной из квартир одноэтажного дома на омской Московке рухнул потолок
Сегодня, 16:14