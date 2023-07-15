В Омске напротив цирка вспыхнул пятиэтажный дом

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
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Сегодня ночью, 16 июля, в Омске на бульваре Победы вспыхнула крыша пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила больше тысячи квадратных метров. На месте работают спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.
Из здания эвакуировали около 60 человек, сотрудники МЧС помогли выбраться из горящего здания трем жильцам. Как сообщили в администрации города, в гимназии №115 экстренно разворачивают пункт временного размещения для жителей дома.
Напомним, 27 июня, на Левобережье на улице Волгоградской также вспыхнула крыша пятиэтажки. Площадь пожара составила 1 800 кв м.