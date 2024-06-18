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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Хоценко рассказал, что к работе мэра Омска Шелеста у него претензий нет

Претензий нет: губернатор Хоценко рассказал о работе мэра Омска Шелеста

18 июня 2024, 05:18
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Хоценко рассказал, что к работе мэра Омска Шелеста у него претензий нет

В последнее время в городе обсуждают слухи о грядущей отставке Сергея Шелеста.

В Омске в последнее время обсуждают слухи о грядущей отставке мэра Сергея Шелеста. При этом глава городской администрации регулярно появляется на совместных мероприятиях вместе с губернатором Виталием Хоценко.

В региональном правительстве слухи развеяли.

«У губернатора к работе мэра нет претензий», — сообщила пресс-секретарь главы Омской области Мина Ахвердиева.

Сергея Шелеста избрали мэром в декабре 2021 года сроком на пять лет. Ранее Шелест руководил «ОмскВодоканалом».

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#Евгений Игишев#Работа#Омск#Отставка#Мэр#Губернатор#Шелест#Обсуждение#Хоценко
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