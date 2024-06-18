Претензий нет: губернатор Хоценко рассказал о работе мэра Омска Шелеста

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В Омске в последнее время обсуждают слухи о грядущей отставке мэра Сергея Шелеста. При этом глава городской администрации регулярно появляется на совместных мероприятиях вместе с губернатором Виталием Хоценко.
В региональном правительстве слухи развеяли.
«У губернатора к работе мэра нет претензий», — сообщила пресс-секретарь главы Омской области Мина Ахвердиева.
Сергея Шелеста избрали мэром в декабре 2021 года сроком на пять лет. Ранее Шелест руководил «ОмскВодоканалом».