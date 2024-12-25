Мэр Омска Шелест извинился перед омичами за ремонт моста

Posted 25 декабря, 03:48
Published 25 декабря, 03:48
Modified 25 декабря, 05:30
Updated 25 декабря, 05:30
В Омске ремонт моста 60-летия ВЛКСМ потребует серьезных изменений в графиках работы предприятий и учебных заведений. Об этом рассказал мэр города в эфире ГТРК «Иртыш», озвучив ключевые шаги по улучшению транспортной ситуации.
Одним из рассматриваемых решений является введение реверсивного движения на мосту. Однако, по словам мэра, этот шаг требует тщательной подготовки.
Кроме того, большое внимание уделяется качественной очистке моста от снега. Это необходимо как для обеспечения ремонта, так и для точного понимания габаритов и состояния объекта.
Для снижения нагрузки на мост и равномерного распределения транспортного потока власти договорились с крупными предприятиями и учебными заведениями о пересмотре их расписаний.
Глава города подчеркнул, что каждое из предложенных направлений потребует слаженной работы и взаимодействия всех участников процесса — от подрядчиков до представителей бизнеса и образовательных учреждений. Власти уверены, что грамотная организация поможет минимизировать неудобства для горожан.