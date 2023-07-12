В центре Омска появилась разметка в виде вафельницы. Рассказываем, для чего она нужна

В Омске на перекрестке улиц Масленникова и Жукова появилась новая разметка из пересекающихся желтых полос. В народе ее называют «вафельной» или «вафельницей». Изначально на нововведение обратили внимание омичи в социальных сетях. Подробности рассказал мэр города в своем телеграм-канале.