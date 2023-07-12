В центре Омска появилась разметка в виде вафельницы. Рассказываем, для чего она нужна

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
В Омске на перекрестке улиц Масленникова и Жукова появилась новая разметка из пересекающихся желтых полос. В народе ее называют «вафельной» или «вафельницей». Изначально на нововведение обратили внимание омичи в социальных сетях. Подробности рассказал мэр города в своем телеграм-канале.
«Действительно, новую разметку с кодом 1.26 нанесли на одном из самых загруженных участков в центре города: пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова. Нововведение должно избавить этот перекресток от заторов. Такая же разметка появится на улицах Герцена, Орджоникидзе, Гусарова, Кемеровской», — сообщил Сергей Шелест.
Согласно правилам дорожного движения, на участок с «вафельной» разметкой запрещается выезжать, если впереди затор, который вынудит водителя остановиться. Это необходимо, чтобы не препятствовать движению автомобилей в поперечном направлении. Исключения касаются транспорта, поворачивающего направо или налево.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске до середины сентября на 7 участках установят светофоры, которые будут следить за дорожным движением и управлять длительностью зеленого сигнала.