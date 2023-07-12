Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

Изображение материала

В центре Омска появилась разметка в виде вафельницы. Рассказываем, для чего она нужна

12 июля 2023, 05:49
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске на пересечении Масленникова и Жукова появилась «вафельная» разметка

Такую же разметку нанесут на улицах Герцена, Орджоникидзе, Гусарова, Кемеровской

В Омске на перекрестке улиц Масленникова и Жукова появилась новая разметка из пересекающихся желтых полос. В народе ее называют «вафельной» или «вафельницей». Изначально на нововведение обратили внимание омичи в социальных сетях. Подробности рассказал мэр города в своем телеграм-канале.

«Действительно, новую разметку с кодом 1.26 нанесли на одном из самых загруженных участков в центре города: пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова. Нововведение должно избавить этот перекресток от заторов. Такая же разметка появится на улицах Герцена, Орджоникидзе, Гусарова, Кемеровской», — сообщил Сергей Шелест.

Согласно правилам дорожного движения, на участок с «вафельной» разметкой запрещается выезжать, если впереди затор, который вынудит водителя остановиться. Это необходимо, чтобы не препятствовать движению автомобилей в поперечном направлении. Исключения касаются транспорта, поворачивающего направо или налево.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске до середины сентября на 7 участках установят светофоры, которые будут следить за дорожным движением и управлять длительностью зеленого сигнала.

Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#ПДД#Разметка#Дорожная разметка#Транспорт#Дороги#Шелест#Сергей шелест#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омской области ввели ЧС из-за аномальной жары
Вчера, 07:54
Германия, Кипр, Канада. Омичи рассказали, в каких странах хотели бы работать
Сегодня, 02:37
Душ для медведей: как в Большереченском зоопарке животных спасают от жары
Сегодня, 04:05
«Люди в отчаянном положении». Омичи остались без воды в аномальную жару
Сегодня, 04:50
Омскими муниципальными кладбищами снова руководит Ольга Котюргина
Сегодня, 05:26
ОмГТУ подключился к платформе для онлайн-коммуникаций от МТС
Сегодня, 05:35