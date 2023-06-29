Омскую гимназию №159 отремонтируют на деньги мецената

В итоге в одном из кабинетов гимназии №159 установили в качестве эксперимента современные светодиодные светильники. Стоит отметить, что они абсолютно бесшумные, имеют семилетнюю гарантию, а их минимальный срок службы 12 лет. При этом подрядчик получит деньги за оборудование и монтаж за счет сэкономленной электроэнергии.