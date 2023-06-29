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Омскую гимназию №159 отремонтируют на деньги мецената

29 июня 2023, 09:43
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
До 1 сентября освещение поменяют еще в 10 школах.

Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что 12 мая было подписано меценатское соглашение с Юрием Арчибасовым в пользу гимназии №159.

Оказалось, что в школе до сих пор установлены старые дроссельные лампы, которые работали из последних сил и при этом издавали громкие неприятные звуки.

«Как получать знания и преподавать при столь неприятном звуковом сопровождении — большой вопрос, не говоря уже об эффективности самого освещения. Обсудили тему с главой региона Виталием Павловичем Хоценко. Пришли к мнению, что можно попробовать внедрить в нескольких учреждениях систему энергосервисных контрактов», — отметил Сергей Шелест.
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В итоге в одном из кабинетов гимназии №159 установили в качестве эксперимента современные светодиодные светильники. Стоит отметить, что они абсолютно бесшумные, имеют семилетнюю гарантию, а их минимальный срок службы 12 лет. При этом подрядчик получит деньги за оборудование и монтаж за счет сэкономленной электроэнергии.

«До 1 сентября мы реализуем проект в 10 омских школах. Если все задуманное получится, распространим эту практику и на другие образовательные учреждения», — решил мэр Шелест.
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#Ксения Карагодина#Шелест#Школы#Меценат#Соглашение#Освещение#Виталий Хоценко#Общество#Город#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Омская область#Юрий Арчибасов
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