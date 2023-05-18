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В Омске начали демонтаж «знаменитого» бетонного забора на улице Маршала Жукова

18 мая 2023, 12:06
Фото: Город55
Одновременно с этим работники УДХБ вывозят мусор, который копился там не один год.

Сегодня, 18 мая, в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест сообщил, что на улице Маршала Жукова начали демонтаж «знаменитого» бетонного забора.

Забором занимаются работники городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Одновременно с этим они вывозят мусор, который копился там не один год.

«Параллельно с этой задачей, УДХБ занимается вывозом мусора, который годами свозили сюда нерадивые товарищи», — рассказал Сергей Шелест.

Кроме того, на этом участке планируют благоустройство и озеленение — территория сквера им. Д. М. Карбышева будет расширена.

Фото: Телеграм-канал Шелеста
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#Ксения Карагодина#УДХБ#Благоустройство#Шелест#Вывоз мусора#Демонтаж
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