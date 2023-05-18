В Омске начали демонтаж «знаменитого» бетонного забора на улице Маршала Жукова

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Сегодня, 18 мая, в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест сообщил, что на улице Маршала Жукова начали демонтаж «знаменитого» бетонного забора.
Забором занимаются работники городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Одновременно с этим они вывозят мусор, который копился там не один год.
«Параллельно с этой задачей, УДХБ занимается вывозом мусора, который годами свозили сюда нерадивые товарищи», — рассказал Сергей Шелест.
Кроме того, на этом участке планируют благоустройство и озеленение — территория сквера им. Д. М. Карбышева будет расширена.