Мэр Омска вручил дорожникам ключи от новых тракторов и погрузчиков

Мэр Омска Сергей Шелест побывал в Советском округе города, где встретился с рабочими Управления дорожного хозяйства. Градоначальник вручил омским дорожникам ключи от новой техники — тракторов и мини-погрузчиков. Новые машины произведены в Беларуси и адаптированы для эксплуатации в Сибири и на омских дорогах.