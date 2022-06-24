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Мэр Омска вручил дорожникам ключи от новых тракторов и погрузчиков

Мэр Омска вручил дорожникам ключи от новых тракторов и погрузчиков

24 июня, 19:48
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
Новую технику закупили в этом году.

Мэр Омска Сергей Шелест побывал в Советском округе города, где встретился с рабочими Управления дорожного хозяйства. Градоначальник вручил омским дорожникам ключи от новой техники — тракторов и мини-погрузчиков. Новые машины произведены в Беларуси и адаптированы для эксплуатации в Сибири и на омских дорогах.

«Следующий шаг — приобретение крупногабаритной техники для зимнего содержания дорог. Прорабатываем вопрос с коллегами из областного правительства, банками, будем напрямую общаться с коллегами из Белоруссии, где есть свои лизинговые программы. Надеюсь, удастся найти подходящий вариант», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Омска Шелест.

Чиновник отметил, что вся имеющаяся в арсенале Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска используется в дорожных работах и при уборке города. С постепенным обновлением автопарка износ техники снижается, сейчас он составляет около 80%.

Частично обновить автопарк дорожных служб удалось благодаря субсидии от регионального правительства на сумму в 120 млн рублей, подчеркнул мэр Омска Сергей Шелест. 

телеграм-канал Сергея Шелеста
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Машины#Дорожники#Шелест
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