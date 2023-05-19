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На омские пляжи завезли 700 тонн песка перед открытием сезона

19 мая 2023, 07:40
Фото: Администрация Омска
С 1 июня в Омске будут работать пять муниципальных пляжей.

На омские пляжи перед открытием завезли 700 тонн песка. Подробности подготовки к сезону рассказал сегодня, 19 мая, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Готовим омские пляжи к летнему сезону. Обновляем песок — порядка 700 тонн, заключены контракты со специализированными организациями на водолазное обследование и очистку дна акватории Иртыша, проведение лабораторных исследований качества речной воды, исследование песка на соответствие гигиеническим нормам», — сообщил градоначальник.

С 1 июня в Омске будут работать пять муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский».

Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах. Соответствующую вакансию опубликовало Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Кандидатов готовы обучить. Спасателям предлагают официальное трудоустройство и сменный график работы. Заработная плата сотрудника составит от 17,5 тысяч рублей.

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Город#Пляжи Омска#Шелест#Сергей шелест#Мэр#Экология
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