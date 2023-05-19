Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
На омские пляжи перед открытием завезли 700 тонн песка. Подробности подготовки к сезону рассказал сегодня, 19 мая, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Готовим омские пляжи к летнему сезону. Обновляем песок — порядка 700 тонн, заключены контракты со специализированными организациями на водолазное обследование и очистку дна акватории Иртыша, проведение лабораторных исследований качества речной воды, исследование песка на соответствие гигиеническим нормам», — сообщил градоначальник.
С 1 июня в Омске будут работать пять муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский».
Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах. Соответствующую вакансию опубликовало Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Кандидатов готовы обучить. Спасателям предлагают официальное трудоустройство и сменный график работы. Заработная плата сотрудника составит от 17,5 тысяч рублей.