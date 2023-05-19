Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах. Соответствующую вакансию опубликовало Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Кандидатов готовы обучить. Спасателям предлагают официальное трудоустройство и сменный график работы. Заработная плата сотрудника составит от 17,5 тысяч рублей.