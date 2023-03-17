Мэр Омска Шелест поздравил с профессиональным праздником работников ЖКХ

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Сегодня, 17 марта, в преддверии профессионального праздника мэр Омска Сергей Шелест поздравил работников ЖКХ.
«1 640 человек трудятся в различных подразделениях муниципального предприятия города Омска „Тепловая компания“. Это люди, по-настоящему преданные своему делу, готовые в любую погоду, невзирая на объективные и субъективные трудности, дарить омичам тепло», — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
К праздничному мероприятию в «Сибиряке» присоединились председатель Горсовета Владимир Корбут, министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, первый заместитель мэра, директор профильного департамента Евгений Фомин и руководители крупных предприятий теплоэнергетической отрасли региона.
Лучших сотрудников МПТК наградили Почетными грамотами и благодарственными письмами. А ветеранам предприятия вручили небольшие подарки.
«Выражаю вам слова благодарности от лица омичей, которые получают тепло и горячую воду от источников Тепловой компании», — написал Сергей Шелест.
После чего руководитель Тепловой компании Владимир Дмитриев поблагодарил главу города.
«В 2023 году нам предстоит: выполнить амбициозные планы по ремонту и реконструкции тепловых сетей; увеличить мощности для подключения новых потребителей; обновить производственный автопарк и, самое главное, обеспечить профессиональный рост команде предприятия», — отметил Владимир Дмитриев.