Мэр Омска Шелест поздравил с профессиональным праздником работников ЖКХ

К праздничному мероприятию в «Сибиряке» присоединились председатель Горсовета Владимир Корбут, министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, первый заместитель мэра, директор профильного департамента Евгений Фомин и руководители крупных предприятий теплоэнергетической отрасли региона.