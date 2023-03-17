Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Мэр Омска Шелест поздравил с профессиональным праздником работников ЖКХ

17 марта 2023, 13:21
Фото: Сапоцкий
иллюстрация
Праздник традиционно отмечают в третью субботу марта.

Сегодня, 17 марта, в преддверии профессионального праздника мэр Омска Сергей Шелест поздравил работников ЖКХ.

«1 640 человек трудятся в различных подразделениях муниципального предприятия города Омска „Тепловая компания“. Это люди, по-настоящему преданные своему делу, готовые в любую погоду, невзирая на объективные и субъективные трудности, дарить омичам тепло», — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

К праздничному мероприятию в «Сибиряке» присоединились председатель Горсовета Владимир Корбут, министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, первый заместитель мэра, директор профильного департамента Евгений Фомин и руководители крупных предприятий теплоэнергетической отрасли региона.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Сапоцкий

Лучших сотрудников МПТК наградили Почетными грамотами и благодарственными письмами. А ветеранам предприятия вручили небольшие подарки.

«Выражаю вам слова благодарности от лица омичей, которые получают тепло и горячую воду от источников Тепловой компании», — написал Сергей Шелест.

После чего руководитель Тепловой компании Владимир Дмитриев поблагодарил главу города.

«В 2023 году нам предстоит: выполнить амбициозные планы по ремонту и реконструкции тепловых сетей; увеличить мощности для подключения новых потребителей; обновить производственный автопарк и, самое главное, обеспечить профессиональный рост команде предприятия», — отметил Владимир Дмитриев.
Мэр Омска Шелест поздравил с днем рождения старейшую омичку Юлию Дерябину
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Праздник#Профессиональный праздник#ЖКХ#Тепловая компания#Общество#Город#Происшествия#Мэр Омска#Новости#Омск#Омская область#Шелест
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Омской области
Вчера, 04:49
Кадровый дефицит. Чем обернется нехватка педагогов в омских школах
Сегодня, 06:46
Картодром, на котором ребенку оторвало два пальца, признали установленным незаконно
Сегодня, 06:45
За 2 месяца 2023 года на дорогах Омской области погиб 31 человек
Сегодня, 09:53
Омскую «Дирекцию по обслуживанию здравоохранения» возглавила Юлия Миронова
Сегодня, 09:20
Виктор Шкуренко вложился в фирму Виктора Скуратова
Сегодня, 10:31