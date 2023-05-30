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Мэр Омска Шелест рассказал о ходе реализации проекта «Аллея олимпийских чемпионов»

30 мая 2023, 06:33
Фото: Администрация Омска
12 августа пройдет открытие бюстов олимпийцев.

В городской музей «Искусство Омска» передали еще 9 портретов прославленных омских спортсменов. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Мэр Омска Сергей Шелест.

«Минувшей зимой, открывая свою персональную выставку, Народный художник России Никас Сафронов уже презентовал 5 работ, написанных им в рамках проекта „Аллея олимпийских чемпионов“. Они также находятся в нашем музее», — уточнил Сергей Шелест.

Отметим, что 12 августа пройдет открытие бюстов олимпийцев на улице Думской. В этот день омичам и гостям города представят полную экспозицию из 62-х портретов. А пока член российского Союза художников Сергей Полегаев совместно с командой приступили к отливкой скульптур. Кроме того, уже в ближайшие дни специалисты возьмутся за подготовку оснований под постаменты.

Также мэр Шелест отметил, что инициатором проекта «Аллея олимпийских чемпионов» выступил известный меценат и наш земляк Сергей Павлович Козубенко. Помимо этого, Козубенко еще и финансирует проект.

Напомним, что 5 портретов прославленных омских спортсменов передали в Омск зимой 2022 года.

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#Ксения Карагодина#Искусство#Музей#Мэр Омска#Шелест#Аллея олимпийских чемпионов#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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