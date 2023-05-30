Мэр Омска Шелест рассказал о ходе реализации проекта «Аллея олимпийских чемпионов»

Отметим, что 12 августа пройдет открытие бюстов олимпийцев на улице Думской. В этот день омичам и гостям города представят полную экспозицию из 62-х портретов. А пока член российского Союза художников Сергей Полегаев совместно с командой приступили к отливкой скульптур. Кроме того, уже в ближайшие дни специалисты возьмутся за подготовку оснований под постаменты.