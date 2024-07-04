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Решают люди

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Июль
Благоустройство с пластиковыми ведрами: каким стал сквер на улице Челюскинцев
4 июля, 12:13
Декабрь 2023
Хоценко рассказал про проекты по благоустройству в рамках акции «Решают люди»
14 декабря 2023, 04:02
Сентябрь 2023
Акция «Фабрика проектов» продолжит работу в Омске до середины октября
11 сентября 2023, 10:26
Выборы с плюсом. Омичи выставили на продажу полученные на память монеты за 50 тысяч
11 сентября 2023, 07:20
Омичи хотят изменить двор на Космическом проспекте в рамках проекта «Решают люди»
На площадке хотят сделать несколько зон для гуляющих разных возрастов.
6 сентября 2023, 06:27
Юрий Новиков: «К акции „Решают люди“ может быть только позитивное отношение»
Доктор медицинских наук назвал три важные составляющие социальной акции «Решают люди».
5 сентября 2023, 15:08
В омском дворе на Левобережье открыли островок детства в рамках акции «Решают люди»
На новой площадке будут также играть дети с соседних дворов.
1 сентября 2023, 08:15
Август 2023
В рамках акции «Решают люди» омичи отметили праздник двора на бульваре Архитекторов
Здесь установили новую детскую площадку.
30 августа 2023, 06:34
Полтысячи омичей обсудили реализацию своих идей на мини-форумах проекта «Решают люди»
Встречи проходили на территории городских округов и в штабе общественной поддержки.
26 августа 2023, 03:15
Омичи готовятся к реализации новых инициатив в рамках проекта «Решают люди»
Жители муниципальных районов также активно готовятся к конкурсу местных инициатив.
24 августа 2023, 06:28
Омские активисты хотят благоустроить Аллею Ангелов с помощью «Фабрики проектов»
Инициативы местных жителей поддерживаются в рамках социальной акции «Решают люди».
23 августа 2023, 04:47
Омские волонтеры акции «Решают люди» оценили безопасность пешеходных переходов у школ
Выезд организовали при поддержке проекта «Безопасные дороги».
16 августа 2023, 05:19
В омском селе Иртыш появится детский автогородок для изучения ПДД
Многие местные жители выступают за реализацию этой идеи.
9 августа 2023, 05:28
Июль 2023
В поселке Госплемстанция по инициативе омичей планируют создать «Островок здоровья»
31 июля 2023, 07:00

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