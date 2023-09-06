Омичи хотят изменить двор на Космическом проспекте в рамках проекта «Решают люди»

Для малышей можно было бы установить новые МАФы, а для родителей и пенсионеров поставить скамейки. Во дворе, к слову, местные жители соорудили лавочки своими руками. Также по периметру следует возвести небольшой забор, так как рядом находится проезжая часть. Этот проект поддержали 338 жителей.