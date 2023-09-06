Омичи хотят изменить двор на Космическом проспекте в рамках проекта «Решают люди»

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
На Космическом проспекте в Омске местные жители хотят видеть благоустроенную территорию во дворе домов 14В и 14Г. Как рассказали родители, гуляющие здесь с маленькими детьми, площадка пользуется популярностью у всех вне зависимости от возраста.
Однако это составляет сложность, так как на территории установлен всего один игровой комплекс, который требует обновления. По вечерам здесь достаточно много ребят со всей округи, отмечает омичка Анастасия Фрицлер.
«Ребята собираются разного возраста — от малышей до подростков. И они все на этой горке толкаются, и их так много, что порой мне кажется это опасным. Поэтому если двор будет поделен на участки — каждому по интересам — это было бы прекрасно!», — сказала она.
Проживающие здесь омичи хотят с помощью социальной акции «Решают люди» изменить двор — поделить его на несколько зон. Например, для подростков от 10 до 18 лет поставить тренажеры, спортплощадку, где молодежь будет играть в футбол, волейбол, баскетбол.
Для малышей можно было бы установить новые МАФы, а для родителей и пенсионеров поставить скамейки. Во дворе, к слову, местные жители соорудили лавочки своими руками. Также по периметру следует возвести небольшой забор, так как рядом находится проезжая часть. Этот проект поддержали 338 жителей.