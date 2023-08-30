В рамках акции «Решают люди» омичи отметили праздник двора на бульваре Архитекторов

На территории есть новый песочный дворик, качели, мостик и турники. Их поставили на средства муниципального гранта, который предоставили КТОСу «Левобережный-10» в прошлом году на конкурсе. Местные жители подали заявку на участие, проработав вместе проект благоустройства. В общей сложности на площадку было выделено 280 тыс рублей.