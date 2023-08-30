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В рамках акции «Решают люди» омичи отметили праздник двора на бульваре Архитекторов

В рамках акции «Решают люди» омичи отметили праздник двора на бульваре Архитекторов

30 августа 2023, 06:34
Фото: правительство Омской области
Здесь установили новую детскую площадку.

На Бульваре Архитекторов у дома № 3 к 8 прошел праздник двора. Его организовали в рамках социальной акции «Решают люди». Мероприятие было связано с открытием новой детской площадки. Здесь собрались ребята со всего микрорайона.

На территории есть новый песочный дворик, качели, мостик и турники. Их поставили на средства муниципального гранта, который предоставили КТОСу «Левобережный-10» в прошлом году на конкурсе. Местные жители подали заявку на участие, проработав вместе проект благоустройства. В общей сложности на площадку было выделено 280 тыс рублей.

Фото: правительство Омской области

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» рядом также уложили новый асфальт, плитку у подъездов и высадили восемь елей. Кроме того, во дворе появилась огороженная спортивная площадка с резиновым покрытием.

«Дому скоро 40 лет, и уже мало кто помнит, как раньше было: корявые тротуары, по которым и один человек не пройдет. Не было асфальта во дворе, парковочных мест. И мы очень рады, что все так изменилось!», — отметила старшая по дому Ольга Побежимова.

Инициативная группа местных жителей продолжит заниматься благоустройством территории.

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#Омск#Благоустройство#Омская область#Спортивные площадки#Детская площадка#Новости#Алина Ясинская#Решают люди
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