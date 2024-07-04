Благоустройство с пластиковыми ведрами: каким стал сквер на улице Челюскинцев

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В одном из скверов Центрального округа Омска только что прошел цикл работ, в ходе которого укладывался новый асфальт, устанавливались новые скамейки и урны. Речь идет о сквере на улице Челюскинцев, который в 2022 году получил название «сквер имени Василия Сафонова». По данным городской администрации, это было благоустройство в рамках проекта «Решают люди», то есть проходило оно по инициативе местных жителей.
Однако у людей, которые каждый день прогуливаются по скверу, осталось слишком много вопросов.
— Вот они все раскопали вдоль дорожек, теперь осталась голая земля. Надо было хотя бы газонной травой это засеять, правильно? — такой риторический вопрос задала корреспонденту Города55 женщина, выгуливавшая в сквере собаку.
Эту омичку беспокоит и судьба деревьев, которые растут рядом с дорожками: у некоторых из них в ходе работ оказалась повреждена корневая система. Еще один местный житель задается вопросом о том, стоило ли укладывать новый асфальт поверх старого (по его словам, новый слой оказался слишком тонким).
Важной составляющей нового пейзажа оказались новые урны — однако в каждой из них внутри стоит простое пластиковое ведро. Остается пока неясным, что это: временная мера или принципиальное дизайнерское решение. Непонятно и то, будет ли решена проблема, которая действительно существовала в сквере: по словам местных жителей, мусор, скапливавшийся в старых, но выполнявших свою функцию урнах, вывозили слишком редко, так что вокруг каждой формировалась куча.
В департаменте информационной политики нам рассказали, что проект пока реализован не полностью.
— Срок реализации по контракту с подрядчиком — 1 октября, — уточнили в ведомстве. — В сквере запланировано асфальтирование дорожек и тротуаров, оборудование спортивной площадки с установкой тренажеров, скамеек, урн.
Это означает, что теоретически в сквере может измениться что-то еще. Например, рабочие могут все же засеять ту часть газона, которая по их вине превратилась в голую землю, убрать старые лавочки, которые местные завсегдатаи перенесли в глубь сквера, позаботиться о деревьях с поврежденными корнями. Город55 будет следить за развитием этой истории.