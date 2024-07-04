Благоустройство с пластиковыми ведрами: каким стал сквер на улице Челюскинцев

Важной составляющей нового пейзажа оказались новые урны — однако в каждой из них внутри стоит простое пластиковое ведро. Остается пока неясным, что это: временная мера или принципиальное дизайнерское решение. Непонятно и то, будет ли решена проблема, которая действительно существовала в сквере: по словам местных жителей, мусор, скапливавшийся в старых, но выполнявших свою функцию урнах, вывозили слишком редко, так что вокруг каждой формировалась куча.