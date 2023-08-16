Омские волонтеры акции «Решают люди» оценили безопасность пешеходных переходов у школ

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Омске оценивают безопасность пешеходных переходов рядом со школами. В рейдах участвовуют активисты омского Штаба общественной поддержки «Единой России» и волонтеры акции «Решают люди». В организации проверки помогают представители партийного проекта «Безопасные дороги» и родительское сообщество города.
Последний выезд посвятили школе № 71, находящейся в отдаленном районе. Вообще же, с начала августа депутаты «Единой России» осмотрели больше 20 объектов образования в черте города и за его пределами.
«В этом году здесь установили светящийся знак Т7 и новое современное нержавеющее ограждение. Есть некоторые замечания — это недоделанная дорожная разметка. Напишем письма в соответствующие инстанции», — рассказал региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», депутат Омского городского Совета Андрей Бондаренко.
К мониторингу также подключились и родители учеников школы, которые беспокоятся о безопасности своих детей. После всех проверок будет организовано общее собрание, чтобы подвести итоги.