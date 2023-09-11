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иллюстрация

Выборы с плюсом. Омичи выставили на продажу полученные на память монеты за 50 тысяч

11 сентября 2023, 07:20
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи выставили на продажу бесплатно полученные монеты на выборах за 50 тысяч

Голосовавшие решили продать любителям коллекционирования памятные монеты.

На сайте «Авито» появилось несколько объявлений о продажи коллекционных монет. Омичи получили их бесплатно на избирательных участках в период выборов на прошедших выходных.

На момент публикации на сайте представлено четыре объявления. Самая дешевая монета стоит 500 рублей. Другие же решили продать сувенир за 40-50 тыс рублей.

Фото: "Авито"

Отметим, что эту памятную продукцию голосовавшие получали бесплатно. Перед этим жители региона участвовали в социальной акции «Решают люди». Для получения монеты с собой на избирательный участок нужно было принести соответствующий сертификат.

Омичам в рамках акции «Решают люди» подарят сувенирные монеты
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Авито#Алина Ясинская#Решают люди
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