Выборы с плюсом. Омичи выставили на продажу полученные на память монеты за 50 тысяч

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
На сайте «Авито» появилось несколько объявлений о продажи коллекционных монет. Омичи получили их бесплатно на избирательных участках в период выборов на прошедших выходных.
На момент публикации на сайте представлено четыре объявления. Самая дешевая монета стоит 500 рублей. Другие же решили продать сувенир за 40-50 тыс рублей.
Отметим, что эту памятную продукцию голосовавшие получали бесплатно. Перед этим жители региона участвовали в социальной акции «Решают люди». Для получения монеты с собой на избирательный участок нужно было принести соответствующий сертификат.